快訊

首爾酒駕者撞死台女生遭求處6年 醫生父難過回應了

王牌專訪擊沉英國王室：哈利梅根的「歐普拉爆彈」

上奇2月營收4.96億元 創歷年同期新高

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

上奇（6123）今（8）日公告2月合併營收達4.96億元，年增55.1%、月增0.2%，寫下歷年同期新高。上奇表示，2月香港教育市場、數位印刷服務業績均有明顯成長，其中彩色醫療口罩及智慧包裝需求大增是主要成長來源，其他產品線如雲端服務事業也有穩健表現。

上奇去年業績表現優異，全年合併營收50.5億元，年減4%；稅後純益達2.4億元，年增14.6%，為歷史新高；每股純益4.25元，優於前年的3.7元。上奇去年上半年雖因疫情使香港教育市場業務受到影響，但下半年隨疫情和緩恢復動能，加上亞幣匯率升值等因素，使全年獲利開出紅盤。

上奇日前也公告，將配發去年第4季度現金股利3元，加上去年第2季配發現金股利1元，全年總計配息4元。以去年每股純益4.25元計算，配息率94%。

針對上月業績表現，上奇指出，2月雖然適逢農曆新年假期、影響工作天數，但集團經常性收入（ARR）仍表現穩健，香港教育市場延續先前成長動能，與數位印刷服務都有大幅成長，其中全球彩色時尚醫療口罩、智慧包裝需求大增，提升售後服務印量並增加新機台訂單，成為上月業績成長的主要動能。

上奇原是Adobe台灣區代理商，去年11月底開始不再負責代理業務，但仍與Adobe維持經銷合作關係，並擁有港澳區單一代理權。外界原先對上奇失去代理業務後的業績表現存有疑慮，但從去年12月到今年2月，上奇單月營收都維持在4.8~5億元的穩健水準，今年1、2月營收更都創下歷年同期新高，顯示其他產品收入已補上原有代理業務的缺口。

上奇近年積極轉型為數位服務運營商，旗下創意、雲端服務及數位印刷等事業群穩定成長，持續優化獲利。展望未來，上奇表示看好雲端服務高度成長趨勢，積極推進無國界的多雲服務布局，以及數位印刷服務事業的創新擴展，持續優化集團營收組合。

雲端服務 營收

延伸閱讀

林鄭感謝北京為港「解困」 新制度恐影響立法會選舉

鈺齊-KY：2月產銷將是全年最低點 3、4月淡季不淡

PLG／轟破本土新高 林俊吉獲2月MVP

2月PMI、NMI回跌 但廠商「訂單滿手」看好未來展望

相關新聞

聯電2月營收149.48億 月減3.75%、年增9.86%

聯電（2303）今(8)日公布2月合併營收149.48億元，月減3.75%，年增9.86%；累計今年前2月合併營收304...

TrendForce：智慧手機產量淡季不淡 首季僅下滑6%

根據TrendForce研究顯示，受惠於智慧型手機品牌積極搶食華為（Huawei）釋出的市占，以及蘋果（Apple）新機...

聯強前二月營收年增三成 歷年同期次高

聯強（2347）今（8）日表示，2021年首季前兩個月銷售動能強勁，累計營收537億元，較去年同期大幅成長30%，並寫下...

富致今年營運可望創新高 2023年新廠投產

富致（6642）今年以來接單熱絡，該公司已規劃擴產，董事長陳繼聖指出，公司已買下新的廠房，預計在2023年進駐新廠，不過...

Sensirion獲得聯電產能支援 合力對抗新冠肺炎

微感測器領導製造商Sensirion與聯華電子（2303）今（8）日共同宣布，兩家公司合作製造醫療相關的感測器IC。聯電...

宏碁Chromebook 拿下1月份泛歐多國市占第一

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）Chromebook消費市場在泛歐12國奪下銷售冠軍，其中法國以78%過半的市占率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。