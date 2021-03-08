上奇2月營收4.96億元 創歷年同期新高

上奇（6123）今（8）日公告2月合併營收達4.96億元，年增55.1%、月增0.2%，寫下歷年同期新高。上奇表示，2月香港教育市場、數位印刷服務業績均有明顯成長，其中彩色醫療口罩及智慧包裝需求大增是主要成長來源，其他產品線如雲端服務事業也有穩健表現。

上奇去年業績表現優異，全年合併營收50.5億元，年減4%；稅後純益達2.4億元，年增14.6%，為歷史新高；每股純益4.25元，優於前年的3.7元。上奇去年上半年雖因疫情使香港教育市場業務受到影響，但下半年隨疫情和緩恢復動能，加上亞幣匯率升值等因素，使全年獲利開出紅盤。

上奇日前也公告，將配發去年第4季度現金股利3元，加上去年第2季配發現金股利1元，全年總計配息4元。以去年每股純益4.25元計算，配息率94%。

針對上月業績表現，上奇指出，2月雖然適逢農曆新年假期、影響工作天數，但集團經常性收入（ARR）仍表現穩健，香港教育市場延續先前成長動能，與數位印刷服務都有大幅成長，其中全球彩色時尚醫療口罩、智慧包裝需求大增，提升售後服務印量並增加新機台訂單，成為上月業績成長的主要動能。

上奇原是Adobe台灣區代理商，去年11月底開始不再負責代理業務，但仍與Adobe維持經銷合作關係，並擁有港澳區單一代理權。外界原先對上奇失去代理業務後的業績表現存有疑慮，但從去年12月到今年2月，上奇單月營收都維持在4.8~5億元的穩健水準，今年1、2月營收更都創下歷年同期新高，顯示其他產品收入已補上原有代理業務的缺口。

上奇近年積極轉型為數位服務運營商，旗下創意、雲端服務及數位印刷等事業群穩定成長，持續優化獲利。展望未來，上奇表示看好雲端服務高度成長趨勢，積極推進無國界的多雲服務布局，以及數位印刷服務事業的創新擴展，持續優化集團營收組合。