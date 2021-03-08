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櫃買女總獲WFE年度傑出女性領導人 敲鑼響應國際倡議

經濟日報 / 記者蔡靜紋／即時報導

今（8）日是國際婦女節，櫃買中心為響應國際婦女節及「2021年第七屆性別平權敲鐘活動」，今日由總經理李愛玲及副總經理林瑛珪偕同15名女性主管及幹部同仁，以敲鑼儀式傳達櫃買中心對性別平權之重視，與國際聯合宣示促進性別平等；而李愛玲也榮獲WFE年度傑出女性領導人殊榮。

「性別平權敲鐘」活動是為促進性別平權，由世界交易所聯合會（World Federation of Exchanges, WFE）在國際婦女節攜手世界銀行（World Bank Group）、聯合國可持續證券交易所倡議（SSE Initiative）、聯合國全球盟約（UN Global Compact）、聯合國婦女署（UN Women）及Women in ETFs等全球多邊組織及倡議機構共同發起，並號召全球會員響應。

在國際婦女節前夕，櫃買中心更傳來好消息。在WFE今年初所舉辦之會員傑出女性領導人評選活動中，經過提名及激烈評選過程，櫃買中心總經理李愛玲自全球資本市場近60位提名者中脫穎而出，與其他20位獲獎者名列WFE年度傑出女性領導人（Women Leaders of 2021），WFE也在3月的Focus月刊報導了這21位優秀女性。李愛玲表示，此獎項應歸功於櫃買中心全體經理人及同仁之努力，同時也代表台灣資本市場治理文化之進步及櫃買中心推動性平職場之作為，已深受國際矚目與肯定。

櫃買中心內部長期推動及落實性別平等友善政策，促進職場多元包容，保障員工不因性別等非關專業因素而限縮職涯發展機會。整體而言，櫃買中心女性員工比例為54.55%，女性擔任幹部比例超過三分之一。對外更積極宣導上櫃、興櫃公司重視性別平等及落實相關措施，包含於年報及永續報告書中加強揭露性別平等政策及董事會多元化等有關資訊。

性別平等是人權保障重要一環，我國性別平權指標已排名亞洲第一，櫃買中心將持續從各面向促進性別平等，發揮資本市場之影響力，朝實現社會永續發展之目標前進。

櫃買中心 資本市場 聯合國

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