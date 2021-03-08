台資銀首例！北富邦與美律簽永續指數連結貸款

台北富邦銀行宣布與美律實業簽訂3年期「永續指數連結貸款（Sustainability Linked Loan）」，此為北富銀首筆連結永續發展指標的企業貸款，亦是台資銀行裡的首例，之前只有二家外銀，包括星展銀與匯豐銀有推出類似貸款，不僅能為企業實踐ESG（環境社會公司治理）承諾提供有力支持，更有助於發揮金融本業影響力，建構永續金融生態圈，攜手企業夥伴創造共榮新局。

北富銀表示，「永續指數連結貸款」是以企業永續表現為基準，評估申貸企業在經濟發展、環境保護、社會影響等各面向的績效表現，並結合產業特質制定貸款指標，鼓勵企業客戶訂立長期綠能經營方針。跟傳統綠色債券或綠色授信相比，「永續指數連結貸款」資金運用範圍更具彈性，可為企業永續發展挹注更多動能。

星展銀2019年與友達光電所簽署的3年期20億元「永續指數連結貸款」，此貸款首創以申貸企業的永續績效表現，作為貸款評估基準，當時是台灣金融業首例，友達光電也成為亞太第一家以永續指數績效獲得貸款的科技企業，隔年友達光電就獲得顯著的貸款利率減讓。

滙豐銀行（台灣）今年2月3日也宣布提供國內最大、世界第三大半導體矽晶圓製造商環球晶圓 「可持續發展表現連結貸款」（Sustainability Linked Loan）2,000萬美元、為期一年。滙豐銀近四個月已為四家台灣企業提供這類特殊貸款，金額累計近台幣16億元。

北富銀表示，美律實業（2439）是台灣電聲產業領導廠商，客戶遍及全球，營運據點橫跨亞洲及歐美，秉持著願景「傳遞美好聲音，豐富人類生活」，除了提供客戶專業的電聲產品之外，並將終端使用者的安全健康及對環境永續的影響，視為己任，自2013年始自發性編撰企業社會責任報告書，也在2020年首次參加並獲得TCSA台灣企業永續報告書銅獎，未來將更聚焦ESG各面向的作為，為永續地球善盡企業責任。

北富銀於2017年正式加入赤道原則協會，不僅納入各項ESG評量指標衡量客戶永續發展風險，促使授信對象重視環保與企業社會責任的實現，更積極擴大綠色金融，風電授信融資金額及件數居本國銀行之冠。北富銀對永續領域的投入及推動實績，贏得了國內外一致肯定，於2020年榮獲《財資雜誌（The Asset）》最佳綠色聯貸案、《全球品牌雜誌（Global Brands Magazine）》最佳社會共融金融品牌、資誠CSR影響力獎「社會共好影響力獎」、《今周刊》最佳永續發展獎第一名等重要殊榮。

未來，北富銀亦表示，將持續深耕並研發與永續發展連結的創新產品，在符合企業客戶的永續經營框架下，提供更多元適切的金融服務，期望激勵企業投入推動永續價值，朝共好願景攜手前行。