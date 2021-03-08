歡慶三八 富邦藝術基金會限量引進MoMA美術館商品

迎接國際婦女節的到來，今年春季富邦藝術基金會引進全球最具藝術指標的美國紐約現代藝術美術館MoMA（The Museum of Modern Art）設計商店，限量推出四大系列美術館藝術商品，包含居家生活系列、品味餐廚系列、個人風格系列、玩物文具系列。富邦藝術基金會自1997年成立以來，秉持著一切就從「分享」開始的初衷，讓人可以在生活當中和藝術相遇。

不但有奈良美智與草間彌生的聯名滑板、梵谷的星夜藝術傘，更有多款現代主義設計風的花瓶及水瓶，以及多款藝術穿搭配件與小物。從客廳到餐桌、從牆上到身上，讓人們不用出國也能把美術館帶回家，打造最具品味的藝術美學生活態度。四大系列藝術商品即日起於momo購物網限量發售，而未來富邦藝術基金會更將持續引進國際知名美術館藝術商品，持續推廣「藝術生活化、生活藝術化」的美學態度。

藝術品不僅能掛在牆上，更能轉化成為日常生活的用品，為居家增添品味與趣味。此次富邦藝術基金會引進多款MoMA美術館經典暢銷商品，包含丹麥Raawii手工陶製純色花器，其以丹麥現代主義畫家Vilhelm Lundstrøm的靜物畫為設計靈感，並採用滑鑄技術，完美結合精緻簡約與實用感，成為MoMA美術館最具代表性的商品之一。此外，還有以MoMA紐約天際線為靈感的積木萬年曆、以及外型極具設計感的MoMA永恆星系極簡萬年曆，

此次MoMA美術館系列藝術商品中，最引人關注的，正是知名日本藝術家奈良美智與草間彌生與MoMA美術館聯名的滑板，其分別將奈良美智兩款經典女孩作品、以及草間彌生為此次聯名特別製作的手繪波點做為圖案，並採用加拿大楓木製作，引來廣大藝術與潮流界的收藏家趨之若鶩，讓你可以將兩位藝術家的藝術品擺放在家中展現生活品；此外，富邦藝術基金會也引進多款梵谷《星夜》雨傘，在即將迎來的梅雨季中也能彷如漫步藝術作品中，成為街道上的鎂光燈。