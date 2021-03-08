陽信銀前二月累積稅前淨利7.8億元 稅前每股盈餘0.28元

依陽信銀行(不含子公司)自結資料顯示，今年前2月累積稅前淨利7.8億元，稅前每股盈餘為0.28元；2月份單月稅前淨利3.76億元，較去年同期成長12%。截至2月底總資產6,144億元、淨值365.8億元，分別較去年底上升14%、8%，資產規模穩健成長；另逾放比0.22%、備抵呆帳覆蓋率560.2%，資產品質良好。

陽信銀行因應疫情，積極推動數位服務，於上月26日起新增手機門號轉帳功能，只要在陽信網路/行動銀行透過身分驗證後，以開戶留存手機門號綁定陽信銀行台幣活期性存款帳號，即可做為轉帳交易之收款帳號。收款時只須提供手機號碼給匯款人，即可進行轉帳收款。

另推出「陽信首刷享回饋」行銷活動，即日起至12月31日止，使用陽信行動網銀「台灣Pay（Sunny Pay）」，首次進行QR Code掃碼交易每筆達新台幣50元(含)以上，每位可獲得回饋金100元，共2,000名。