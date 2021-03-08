新台幣午盤升值2.25角 暫收28.051元

近期美元不斷下跌，新台幣一度升抵27.89元，創下23年半盤中新高價。財信傳媒董事長謝金河於臉書指出，「注意美元止跌反彈的訊號」，針對耶魯大學教授Steven.Roach直言「美元會再跌35%」，他認為不可能，並表示，金融市場瞬息萬變，沒有標準答案，更切忌鐵口直斷，並建議「沒有賣掉美元的，可以再等等」。

2021-03-08 10:40