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新台幣午盤升值2.25角 暫收28.051元
新台幣今（8）日午盤升值2.25角，暫收28.051元兌1美元，成交金額11.5億美元 。
美股上週五波動劇烈，道瓊工業指數收漲572.2點，漲幅1.85%；標普500和那斯達克綜合指數分別收漲1.95%、1.55%；費城半導體指數大漲3.15%；美股收紅，台股今日以15,943.37點開出，上漲88.14點，一度拉升至16,074.97點。
台股上漲，新台幣今日早盤以28.16元兌1美元，升值1.16角開出，上午盤新台幣最高達27.896元兌1美元價位，最低則是28.16元，股匯雙漲，午盤以28.051元兌1美元暫收，升值2.25角。
新台幣上周連續兩個交易日貶值，匯銀主管預估，如果外資持續匯出，新台幣匯率本周不排除將維持偏弱盤整格局，預估波動區間約27.8~28元間。
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