金管會提醒產婦高齡化 投保前先懂這八重點

今天(3/8)是一年一度的國際婦女節，金融監督管理委員會除了向全國辛苦的媽媽們致敬外，也提醒媽媽們在忙碌於家庭及職場之餘，別忘了定期檢視自身保險保障缺口。

金管會建議，除了投保一般人壽、傷害或年金保險外，亦可適時投保專屬女性之保險商品，給自己更完善的照顧。此外高齡產婦有逐步增多之趨勢，保險局亦提醒懷孕媽媽投保前先了解八大重點。

依據內政部內政統計通報統計數據顯示，2019年新生兒生母平均年齡為32.1歲，較2018平均年齡為30.2歲)增加1.9歲，其中35歲以上者約占23%，較98年(9.4%)增加13.6%，顯示高齡生育的快速增長趨勢，高齡產婦有逐步增多之趨勢，建議媽媽們可以適時做好保險規劃。

目前市場上推出相關的婦女保險商品與一般的醫療保險不同之處，在於該類商品保障範圍涵蓋女性特有或常見的疾病，例如紅斑性狼瘡、乳房重建手術、懷孕期間特定的併發症、特定婦科手術、類風濕性關節炎等，各家公司設計之保險商品內容不同，媽媽們可視自身需求選擇投保。

由於該類保險商品內容多元，金管會提醒消費者投保前除應確實瞭解：一、保障內容與給付條件；二、疾病定義；三、投保年齡限制；四、除外責任的範圍；五、等待期間的天數等外，亦應針對該類保險特性，瞭解六、有無家族病史；七、是否為高齡產婦；八、能否負擔保費等。

金管會強調前述事項在保單條款中都有明確的約定，金管會提醒消費者於投保前可向保險公司索取保單條款樣張，充分暸解欲投保之保險商品內容後，慎選最適合自己的保險商品，並在投保前確實瞭解保障內容與給付條件、除外責任的範圍、等待期間的天數等，以避免日後衍生爭議。