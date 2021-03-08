美國專家指美元會再跌35% 謝金河曝原因：不可能！

近期美元不斷下跌，新台幣一度升抵27.89元，創下23年半盤中新高價。財信傳媒董事長謝金河於臉書指出，「注意美元止跌反彈的訊號」，針對耶魯大學教授Steven.Roach直言「美元會再跌35%」，他認為不可能，並表示，金融市場瞬息萬變，沒有標準答案，更切忌鐵口直斷，並建議「沒有賣掉美元的，可以再等等」。

耶魯大學教授Steven.Roach在1月25日公開表示，「美元的崩潰才要開始」，並指出，美國將面臨雙底的衰退，美元會再跌35%。

對此，謝金河6日於臉書發文提醒，「注意美元止跌反彈的訊號」。他指出，這位美國著名經濟學家預告美元再跌35%的時候，美元指數是90.08，如果再跌35%，大約跌至50左右，「我認為不可能」。

謝金河說，金融市場瞬息萬變，沒有標準答案，他舉例，「1990年日圓兌美元升至79.95的時候，我有一位日本專家的好友，他斬釘截鐵告訴我，日圓兌美元會到一比一，他的說法嚇了我一跳，但他太固執己見，後來操作外匯賠慘了」。

謝金河表示，「最近金融市場又出現新的變化，FED主席鮑爾説話沒有新意，造成美股4日重挫，老經驗的葉倫跳出來說債券殖利率上升是因為市場預期更強勁的景氣復甦，而不是預期通貨膨脹來臨，這個說法立刻讓道瓊工業指數大漲逾500點」。

他認為，「如果葉倫看好美國景氣復甦，全力主導美元強勢，很可能改變美元一直以來的弱勢。最近大家注意到日圓已從102.6回貶至108.63，歐元從1.234跌至1.189，澳幣，紐幣，韓元也都出現回檔修正，看起來新台幣升值的壓力也可望紓解，台幣會在28元上下鞏固與整頓，擔心台幣急升的人可以喘口氣」。

謝金河表示，「疫情若受到控制，若拜登政府的1.9兆美元紓困方案過關，美國經濟對照去年的大衰退，今年成長力道會格外強勁，美元指數在90左右應該有強大的支撐力。沒有賣掉美元的，可以再等等！」