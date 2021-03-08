台股資金行情仍在 科技股近期修正、傳產接棒演出

富蘭克林華美投信認為，短線受殖利率上揚影響，美股持續震盪整理，台股市場波動亦加大，但基本面趨勢不變，建議不妨逢低、擇優分批布局。

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸認為，目前市場仍維持整理格局，主要看美國公債殖利率變化影響，短線上台灣經濟復甦基本面不變，科技產業並無表現不良，反而訂單與銷售需求仍在，只是台灣科技股仍受到美國股市表現影響，短線較偏整理格局。

郭修伸分析，目前看來資金行情仍在，類股輪動表現良好，科技股近期稍事修正，但傳產與消費類股接棒演出，因此，調整的過程中，建議投資人不妨也可汰弱留強，挑選低本益比、高股息類、或是先前去年受疫情影響拖累，但今年可望落後補漲的產業標的為主。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，短期內無法預測市場，拉回整理至何時。不過，我們看好的方向仍然不變，全球產業發展趨勢仍以創新科技與必需性消費類股為大宗，部分受疫情影響的周期消費循環股，可望因疫苗逐漸施打與普及後，營收有所恢復。

富蘭克林華美投信表示，台股大盤短線上仍以震盪整理格局為主，雖無法預測何時回穩，但操作上策略不會偏移，建議仍以科技類股為主、傳產為輔，特別是上游半導體、車用零組件、食品飲料、自行車等休閒產業，建議挑選低本益比、高股息或者股價落後補漲的產業，逢低布局，或者利用台股基金做定時定期，中長期投資。