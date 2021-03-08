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台股資金轉進非金電族群 小市值族群、原物料相關領漲

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，過去五天，半導體族群領跌，權值股跌幅也較大，帶動大盤指數下跌；另一方面資金轉向進入非金電族群，小市值族群加上原物料相關，包含高爾夫球、玻陶、鋼鐵、造紙、觀光等領漲。

蕭惠中表示，市場憂心有效的疫苗終將使消費內容轉向，過往購買的3C產品勢必移往社交活動、民生相關族群、觀光、餐飲、外出衣鞋、隱形眼鏡等可直接受惠，半導體可能庫存調整、加上面臨評價調整壓力，以及產業展望的空窗期，因而加重短線獲利了結賣壓。

面對美債市場波動引發市場震盪，蕭惠中表示，如果參考2009年3到6月的歷史經驗來看，十年券利率走高跟S&P500同步，顯示經濟成長加速過程，股債應該是同步的。再從從基本面考量，潛在的半導體庫存調整幅度應有限，因為庫存尚沒回到疫情前的高水準，加上高度客製化的先進製程，縱使有調整，幅度跟過往歷史相比也應該相對是較小的。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，美債殖利率近期成為市場焦點，不過除了在意殖利率的絕對數字，同時要關注的應是上升的速度。對於債券投資者來說，殖利率的上升走勢須成為更長期、穩定的趨勢，才會吸引資金流向債券資產，短期走揚現象較難吸引長線資金流入。

從基本面來看，鍾安綾表示，目前產業尚未見到出現庫存調整跡象，供應面的短缺仍持續；舉例來說，近來NB族群需求持續上調、伺服器也在增溫，而包括晶圓代工、封測、IC、記憶體、載板、面板以及被動元件的供需緊俏能見度也可至今年第二季，故基本面目前並無明顯轉壞現象，有望在後市對相關族群股價帶來一定支撐。

在產業佈局方面，鍾安綾表示，科技延長成長、傳產不可偏廢。在投資策略上，今年主動選股仍是關鍵。儘管台股短線走勢相對波動，但長期題材上仍是偏好5G 電動車 以及疫情後逐步走向恢復的產業。

至於在風險與觀察點部分，鍾安綾表示，由於現階段市場明顯處於混沌、缺乏方向與共識，處於資訊空窗期，加上評價面本來就面臨重新檢視的壓力，這段期間波動難免，不過可關注國內外龍頭企業於3、4月陸續登場的法說與展業展望，作為後續投資判斷。

半導體 殖利率

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