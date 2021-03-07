面對匯市「羊群效應」 央行：逆風操作有助穩定

中央銀行指出，針對匯市充斥羊群效應（herding effect）的不理性行為，行為總體經濟學家Paul De Grauwe主張，採逆風式干預有助穩定匯市、有效消除匯率暴漲暴跌（boom and bust）的泡沫與崩盤，使匯率波動更能反映經濟基本面的變化，讓匯市更有效率。

央行前總裁彭淮南、現任總裁楊金龍都曾在演說中提及所謂的「羊群效應」，又稱為群聚效應或從眾效應，經濟學裡常用此描述經濟個體的群聚行為（herd behavior），因為人類亦有盲目從眾的本能，會一窩蜂地做出相同反應；這種情況，在金融市場尤其常見。

楊金龍於2019年10月演說中曾指出，短期的外匯市場易受特定訊息影響，匯率走勢預期的改變常出現羊群效應，以致匯市參與者集體迅速在買賣方之間轉換的群聚行為。

彭淮南亦曾於2016年11月的演說中舉例說，2005年7月土耳其東部有1,500多隻綿羊原本在崖邊吃草，其中一隻羊不知何故突然跳下懸崖，其餘所有綿羊便不明就裡地集體跟進；而匯市的群聚行為，就相當類似於這種羊群現象。

央行表示，為何匯市常出現羊群效應？又為何引發關注？這是因為匯市的參與者，常受到市場特定訊息影響，或因少數人的舉動，讓許多人跟風大量買入或賣出，造成集體同為買方或賣方；這種因動物本能（animal spirit）、不完全訊息（incomplete information）等而出現的群聚行為，常導致匯率過度波動、偏離基本面，很容易使得整體經濟受到傷害。

對此，行為總體經濟學家Paul De Grauwe主張，央行可採逆風式干預穩定匯市，消除匯率暴漲暴跌的泡沫與崩盤，使匯率波動更能反映經濟基本面的變化，讓市場更有效率。