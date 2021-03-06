信用卡M型化 先擁VIP資格才享高回饋

國內信用卡市場邁向M型化，一方面舊信用卡權益愈來愈縮水；另一方面，針對高階客戶頻頻祭出最好的優惠搶客，想要享有高回饋，得先消費動輒10萬元以上大筆金額，取得VIP資格才能享有。

擁有百萬卡友的台新銀行@GoGo信用卡、FlyGo信用卡（俗稱雙狗卡）公布新權益，4月起新添VIP任務，若未取得VIP資格，回饋就會變少；此外國泰世華銀行狂推好市多黑鑽卡，主打頂級客戶可享3%現金回饋，卡友算出要打平會員費至少年刷10萬元；匯豐銀行元月新推匯鑽卡主打翻倍6%現金回饋，同樣得先刷16.7萬元高門檻，而玉山銀行家樂福卡早在2017年率先推VIP邀請制，同樣需年消10萬元以上，都讓民眾覺得與發卡行距離愈來愈遠。

台新銀雙狗卡最新公布的第2季權益仍維持特定通路最高5.5~6%回饋，不致讓卡友太失望，只是要取得高回饋方式，變得非常複雜，主打VIP制，每月需先自動加值或刷滿5,000元，才能取得VIP額外加碼的0.5~3%。亦謂著一年就要刷滿至少6萬元門檻。對一般上班族來說似乎不難，但是對於學生或打工族，或是習慣分散消費「逐水草而居」的卡友，可能就不是那麼友善。

另外，國泰世華銀行近來主推黑鑽卡，這張即好市多高階VIP卡，其實在美行之有年，亞洲只有日韓與台灣才有，一年會員費高達3,000元，但享有賣場回饋2%與信用卡多給1%回饋，合計3%現金回饋，此外專屬商品折扣價，以及外部合作優惠，如保險、旅遊或是健康檢查等等。若要打平會員費，卡友必需傾一家之力，每個月在好市多用力的刷滿8,333元以上才會划算。

匯豐銀行新推主打行動支付網購等特定通路3%現金回饋，並一旦累積5000點積點就可以翻倍回饋6%，號稱最會賺錢的信用卡，但「魔鬼藏在細節裡，若細究要達到5,000積點的翻倍門檻，需要用力先消費刷滿16.7萬元以上，點數還二年為期，意謂想要多賺回饋，先用力花錢吧。

2017年率先推出VIP邀請制的玉山家樂福卡，是國內量販業首家，只要一個周年內（2020年7月1到2021年6月30日）在家樂福內買滿10萬元就會獲邀成為VIP，當年主要訴求200點紅利可折抵現金1元，比一般卡的300點抵1元大方，去年3月改成同樣300點抵1元，但消費1元變成可換3點紅利，回饋率相同。不過後來家樂福發展電子錢包，若使用CarrfourPay綁定一般聯名卡支付，賣場內就跟VIP一樣消費1元現換3點紅利。不過VIP賣場外消費1元換1.5點紅利還是比一般卡的1元1點來得高，同時有免費宅配與停車與專屬購物與特約店折扣。