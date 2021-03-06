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今年第2季權益再縮水 跌落神壇的四張神卡

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第2季權益再縮水 跌落神壇的四張神卡

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
信用卡。圖／本報資料照片
信用卡。圖／本報資料照片

2021年3月多家銀行再度發布最新信用卡權益調整，四張市場熱門信用卡又公告縮水。其中最受矚目的包括超商神卡玉山銀Ubear、與支付神卡台新銀「雙狗卡」-@GoGo信用卡與FlyGo信用卡，加上無腦刷繳保費神卡渣打現金回饋御璽卡，四張卡權益又走下坡，無腦刷變「苦腦」刷，紛紛跌落神壇，網友揚言「冰封」。

過去有信用卡專家直言，通常一張神卡預多能在市場維持二~三年熱度，而且推出一年期後權益就會開始大縮水，很容易就被其他銀行推出更具吸引力的商品「趕超」成為新神卡，近年來權益縮水的速度更是愈來愈快，常常半年或一季就調整一次。

金管會2016年開辦數位銀行帳戶，台新銀行為推銷自家richart帳戶，陸續推出綁定就有高回饋的雙卡，分別是主打海外與旅遊的FlyGo卡和主打網購的@GoGo卡兩種，也被市場稱為「雙狗卡」，成功推升richart今年成為國內第一大網銀，擁有237萬戶。

隨後擔心被搶走流通信用卡老三寶座的玉山銀2019年推出網購回饋5%、超商回饋8%的玉山Ubear卡，台新也拉高回饋至指定6%迎擊，「狗、熊大戰」2020年中達到最高峰後，二家權益就開始慢慢走向下坡。同年7月玉山銀率先大降權益，宣布超商回饋8%降到5%，網購回饋5%降到3.8%，卡友大感失望，首次跌落神壇，但在超商刷卡還是蠻好用。

今年3月1日，玉山銀最新公告調整，權益再下向修，完全取消超商回饋，且網購3.8%可折抵上限，從600元降至剩200元，等於一年刷滿5,263元就會觸頂。優惠不僅沒有復活，連主打指定娛樂/影音平台消費也從20%回饋降至12%，再度讓卡友失望，此次權益調整到年底。

台新銀雖然最新公布權益，@gogo卡維持住網購支付影音最高6%的高回饋率，但增加vip任務，難度增加。原本要拿到最高的回饋，只須綁定Richart數位帳戶自動扣繳即可，但從4月的帳單開始，還附加了當期帳單中要有任1筆電子票證(悠遊卡/icash)自動加值消費或消費金額達5,000以上，否則要減碼0.5%，Flygo卡同樣要達到vip才能維持國內1%海外3%的回饋。

另外台新移除了街口支付的通路，不過增加綁定PX Pay儲值或消費，天天最高回饋3%刷卡金的優惠，此次權益只到6月底。

而渣打銀這張現金回饋御璽卡因有1.88%現金回饋，而且金額無上限，限制較寬鬆，過去被視為是繳學費與保費的神卡，但3月1日開始不僅取消無上限，改成一年最高回饋1萬元，而且也禁止拿來刷保費與學費，從回饋項目上刪除，亦宣告繳保費神卡之一正式退場。

玉山銀 信用卡 網購

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