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台北股匯連袂重挫的原因 央行外匯局長這麼分析

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
央行。圖／本報資料照片。
央行。圖／本報資料照片。

包括新加坡主權基金在內的外資今（5）日持續賣股撤出，使台北股匯市雙雙收黑。新台幣匯率終場貶值1分，收在28.276元，連兩日貶值；由於外資、中央銀行、出口商與進口商全數進場拋補，匯市交投熱烈，總成交量擴增至23.615億美元，創一周最大。

央行外匯局局長蔡烱民指出，「美債殖利率最近這一、二周大幅上升，導致市場反轉，所以匯率很難預測，因為太多因素會影響匯市走勢。」

美國聯準會（Fed）主席鮑爾談話令市場失望，導致各國股市重挫，對此，蔡烱民分析，「市場原先預期，鮑爾談話會比較『鴿』一些，但鮑爾沒有特別講什麼，導致債券殖利率彈升。」

蔡烱民還說，「主要國家央行現在還在觀察，貨幣政策基調上沒有明顯改變，還是維持之前的立場。」

據了解，新加坡政府投資公司（GIC）近期大賣台股後陸續匯出，使新台幣匯率反轉走貶，對於亞洲主權基金調節台股一事，蔡烱民說，有一些外資基於國內財政或其他考量而調節股市，最近這一周確實賣超比較多，而外資賣股後通常會先匯出去。」

證交所統計顯示，外資今日賣超台股263.52億元，台股終場以15,855.23點作收，下跌51.18點。

匯銀主管預估，若外資持續出走，不排除新台幣匯率下周將維持偏弱盤整格局，估計波動區間約在27.8~28元之間。

匯銀主管指出，外資賣股後持續匯出，估計匯出約7、8億美元，市場除了出口商進場拋匯外，進口商也加入買匯行列，匯市買賣力道兼而有之，但盤中實質交易區間略貶；央行尾盤進場調節，讓新台幣「意思意思」貶值1分，收在28.276元，

「外資和進口商聯手買匯，新台幣盤中貶勢滿明顯的，不過，眼見新台幣實質匯價貶回27.9元，場外等候許久的出口商隨即一湧而上， 對新台幣匯率走勢形成支撐」，匯銀主管說。

熱錢抽腿撤離，進而導致海外無本金交割遠期外匯（NDF）市場報價出現明顯變化，對新台幣匯率的升值預期明顯降溫、1個月期折價大幅縮減，目標價已滑落至27.85元附近。

新台幣 台幣匯率 外資

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