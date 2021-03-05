外資結束連四月匯入 2月小幅淨匯出新台幣近6億元

外資結束連續四月淨匯入，2月轉呈小幅淨匯出近新台幣6億元！據金管會今（5）日最新公告，上月外資淨匯出0.27億美元，換算新台幣約7.6億元，但同時間陸資淨匯入0.06億美元，合計二者後單月仍呈淨匯出0.21億美元，換算新台幣約5.9億元台幣。

同時據金管會統計，截至2月底，外資與陸資累計淨匯入2,134.24億美元，加計元月後今年連續二個月合計仍淨匯入約48.79億美元。顯示外資資金雖然明顯賣超台股，但是仍然留在國內伺機而動，此外未來加碼台股的動能還有相當於新台幣6兆元，相較於外資頻頻賣超台股，投資人應該更要留意後續外資資金停泊與匯出動向是否出現更大變化。

金管會亦統計，2021年到2月底，外資買進上市股票總金額約新台幣3兆772.36億元，賣出上市股票總金額約新台幣3兆2,609.76億元，外資累計賣超上市股票約新台幣1,837.40億元。

在上櫃股票部分，外資今年前二個月共買進上櫃股票總金額約新台幣3,586.55億元，賣出上櫃股票總金額約新台幣3,571.16億元，外資累計買超上櫃股票約新台幣15.39億元。