台新推美元優利定存 3個月期年息0.68%

台新銀行今天(5日)宣布，推出吉享利外幣定存專案，即日起至下(4)月29日止，民眾以新資金或換匯資金申辦專案，可享3個月期美元年息0.68%、人民幣6個月期年息2.08%的優惠利率。

該行財商品處副總經理盛季瑩建議，民眾可趁匯率處於相對低點時，分批布局外幣，作好分散匯率風險的資產配置，亦可在全球低利環境下，找尋相對高利的外幣存款專案，為自己的存款賺取更多利息收入。

近期美元對新台幣徘徊在23年來新低，不少民眾打算將領到的年終獎金及紅包好好運用，想趁此機會低價買入美元，國內銀行業者也於近期推出各項短天期、高利率的外幣存款專案吸引民眾搶便宜。

盛季瑩指出，目前各國貨幣政策維持寬鬆環境，在市場利率處於低檔時期，吉享利提供美元及人民幣的優惠利率，是民眾短期暫泊資金的好選擇。

此專案承作門檻低，原幣(美元、人民幣)1,000元(含)以上即可申辦。

有別於其他銀行的專案優惠天期(例如7天期、14天期、1個月期等)，台新銀行提供的優惠期間相對較長(美元3個月期、人民幣6個月期)，如民眾的外幣資金短期內若無動用需求，建議可選擇天期較長方案，讓自己的資金運用效能提升。

盛季瑩提醒，民眾申辦吉享利外幣定存專案之後，如有臨時資金需求，還可使用業界少見的定存本金預約減降服務，只要在每個月付息日之前(不含付息日)，透過臨櫃或線上預約部分本金提領，即可在下次付息日取得資金，剩餘本金仍可持續享有專案利率優惠，不會有定存中途解約利息被打折的問題，可靈活運用資金，專案額滿時將提前截止。

盛季瑩補充，習慣使用網路投資理財的民眾，若再搭配台新網路、行動銀行提供的「快．換匯」匯率優惠活動，還可在活動指定時段，享有換匯減分優惠。

今年6月底前，以指定的周三為「快‧換匯日」(3/17、3/31、4/14、4/28、5/12、5/26、6/9及6/23)，活動當日指定時段(9:30至15:00)，使用網路銀行或行動銀行進行換匯，將可享美元即期最高優惠4分、現鈔優惠10分之匯率減降優惠，聰明理財利率匯率兩頭賺。

台新薪轉客戶也可把握專屬的US放薪存外幣活存專案，本(3)月底前只要達成活動指定任務，即每月存入1,000美元或單筆換匯滿1萬美元，美元活期存款(5萬美元額度內)有望適用於台新銀行美元6個月期定存牌告利率。