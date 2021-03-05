綠界科技結盟Shopify 搶攻國際市場

本土第三方支付業者綠界科技（6763）昨（4）日舉行「綠界金流 X Shopify上市發表會」，發表與全球最大跨境電商平台Shopify完成串接，將提供一站式無接縫服務，並公開最新版無跳轉（No Jump）的站內付2.0、新一代信用卡不定期不定額等功能，同時提供各種禮券、票券、住宿券、餐券等履約及價金保管的服務。

綠界科技表示，公司協同Shopify台灣代理商奧雲科技，所開發電商API已與Shopify平台完成串接，廠商只需設定即可在平台內使用綠界金流、物流及電子發票服務。此外，綠界科技全新的站內付2.0服務，屬於內嵌式無跳轉的付款工具，除了有兼顧交易風險及避免斷鏈的動態3D功能，也提供多情境卡號記憶，方便客戶使用。

針對近年線上訂閱制蓬勃發展，綠界科技也發表為中大型受捐款機構設計的新一代定期定額功能，提供企業大批次匯入授權 、遠端捐款連結、失敗授權再發動及前後台綁定捐款等功能，可運用在電銷定期購、影音串流訂閱制金流等，並且支援遞延服務產業定期扣款使用。

綠界科技指出，會中也發表了全新電子禮票券服務，提供禮票券發行管理及定型化契約價金保管服務。綠界科技透過與超商、銀行的長期合作，協助企業減少發行或採購電子票券的冗長溝通時程，提高運營的效率。

綠界科技總經理黃華勇表示，2019年美國網路研究公司Baymard Institute研究報告指出，用戶未結帳就在金流頁面跳出有一個很大的原因就是「複雜且冗長的結帳流程」，當交易過程被中斷，消費者更容易放棄交易；站內付2.0是網站內無跳轉的付款模式，數據統計至少可提高2~3成訂單成交率，降低流失客人的可能。

綠界科技近日董事會也決議，將配發現金股利4.5元及股票股利1.5元。