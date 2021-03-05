新台幣午盤升值3.64角 暫收27.902元
新台幣今（5）日午盤升值3.64角，暫收27.902元兌1美元，成交金額11.44億美元 。
美股周四下跌，台股早盤開低，一度下滑至15,636.43點，下跌269.98點，近中午時翻紅，一度拉升至15,934.43點，上漲28.02點；新台幣早盤以28.13元兌1美元，升值1.36角開出，上午最高來到27.86元兌1美元價位，升值4.06角。
匯銀主管表示，上午新台幣匯率跟昨日比較是貶值，主要是因為美元走強，美元指數上漲，其他貨幣相對走弱，加上美債殖利率又再上揚至1.57%，因此市場上買美元的力道較強；另外，外資昨日賣超台股超過500億元，上午仍持續買進美元，出口商則是趁機賣出，相對來看，外資的力道較大。
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