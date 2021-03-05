海外置產登記夫妻共同持有 結匯申報怎麼做？央行解答
「國人在海外置產並登記為夫妻共同持有，可以以其中一人名義辦理結匯申報嗎？」不少國人在海外置產時，都遇過相關的結匯申報問題，中央銀行小編今（5）日在粉絲專頁上設計了情境題，並替所有粉絲解答。
「國人阿錢伯在海外買了一棟房子並登記為夫妻共同持有，隨後阿錢伯為支付購屋費用，將自己名下帳戶內的資金結匯並匯往國外，請問在結匯申報時，是否需要以夫妻兩人的名義進行申報呢？」
央行解釋，依據央行「外匯收支或交易申報辦法」規定，個人每年累積結購或結售金額在5百萬美元以內，可洽外匯指定銀行辦理結匯。
另外，根據外匯收支或交易申報辦法規定，涉及結匯申報應由資金所有者或需求者為申報義務人辦理申報結匯。本案例裡，阿錢伯是不動產買方，由自己名下帳戶資金結匯匯往海外支付購屋款，為外匯資金需求者，因此用阿錢伯本身名義申報即可。
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