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連續10年 這家公司獲選財金保險系所畢業生工作首選

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
三商美邦人壽行銷長張財源（右圖左）及副總經理許健文（左圖左）代表接受現代保險雜誌社總經理劉振豐（右圖右）及金管會保險局副局長王麗惠頒發「保險龍鳳獎」內、外勤優等獎座。圖/三商美邦提供
三商美邦人壽行銷長張財源（右圖左）及副總經理許健文（左圖左）代表接受現代保險雜誌社總經理劉振豐（右圖右）及金管會保險局副局長王麗惠頒發「保險龍鳳獎」內、外勤優等獎座。圖/三商美邦提供

現代保險教育事務基金會主辦的第27回「全國財金保險系所畢業生就業意願大調查」暨「第十屆保險龍鳳獎」得獎名單出爐，三商美邦人壽（2867）分別在壽險公司內勤組及外勤組，被評選為應屆畢業生最嚮往的壽險公司優等獎。

今年三商美邦已是第10度蟬聯「保險龍鳳獎」雙獎，顯示該公司深受財金保險系所畢業生青睞。典禮中由行銷長張財源、副總經理許健文代表接受現代保險雜誌社總經理劉振豐及金管會保險局副局長王麗惠頒贈獎盃。

三商美邦人壽表示，人才一直都是公司成長的重要基石，也是企業正向發展的關鍵，多年來除了致力打造一個優質及友善的工作環境，並培養優秀的壽險顧問團隊外，更提供良好的公司福利，擁有完善的教育培訓制度。2020年年底推出「儲備主任」專案，針對新進的業務夥伴進行系統化的培育計畫，以專業素養的提升為首要目標，養成「人大於商品」的銷售技能。

「襄理培訓」專案則著重於培養組織型人才，利用導師制度及研討會強化業務主管單位經營能力，並有效協助夥伴解決實務問題，為新人鋪墊職涯發展的成功之路。

三商美邦多年來持續深入校園，舉辦大型校園徵才及企業參訪活動，讓年輕學子在學期間就有機會接觸保險業實務，能更深入瞭解保險行業，在畢業之後也能無縫接軌地投入職場。

為落實更好的客戶體驗服務及因應數位化的發展趨勢，三商美邦建構一系列便利的數位學習環境及智能數位輔助工具，讓業務夥伴的專業學習不受時空限制，更以「業務員行動辦公室APP」整合客戶管理、行程管理、商機管理及訊息傳達的功能，讓業務員彷彿隨身攜帶一個智能秘書，大幅提高作業效率。

保險 壽險公司

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