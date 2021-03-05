後疫時代 凱基證券力推基金投資

2020年全球股市彷彿洗了三溫暖，新冠肺炎擴散一度引發股市大跌，隨後在各國央行大力提供資金及政府推出各式紓困計劃後，帶動股市逐步收復失土， MSCI世界指數最終以上漲14.06%作收，凱基證券表示，在新冠肺炎疫苗開始施打後，全球經濟的復甦態勢將更加明確，加上美國新任總統上任，將推動基建設並提供更多紓困方案，將有助經濟的復甦及投資人樂觀情緒的持續。

由於股市穩步向上，提高投資人投入市場的意願，除了台股之外，更有許多新興投資標的供投資人選擇，例如複委託、海外債、結構型商品、全委保單等。如何聰明地選擇合適的金融商品成為投資人經常面對的難題，投資人需要花更多時間及精力來尋找相關的資訊。基金商品是台灣投資人最熟悉的金融商品，委由基金專業經理人依據投資方針進行投資，投資方向明確，投資人可於定期公布的報告中獲得資訊。除此之外，基金通常投資於一籃子標的，可達到相當的風險分散效果，有利於資產的穩定。

凱基證券提醒，客戶可以依照自身的投資天期長短選擇前收或後收型基金，若投資天期較長，可選擇後收級別的基金以減少手續費的支出。至於投資人擔心的後收型基金的分銷費用，可能會影響到基金淨值的問題，也獲得投信公司注意，許多境內投信發行的後收型基金免收分銷費，績效表現貼近前收型基金，因此投資人可將資金完整投入市場。若投資人偏好中短期的戰術配置，則可以前收型基金為主，避免遞延手續費影響了進出的靈活性。

凱基證券提供「理財快ｅ富」APP，客戶一機在手，即可掌握財富管理商品動態及資訊，依據客戶風險屬性之不同，提供適合的資產配置建議與嚴選基金標的，並每月依市況調整投組內容，讓客戶享受智慧投資理財服務，讓客戶在累積財富的路上事半功倍，更加得心應手。