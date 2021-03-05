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元大期 全台首家上市歐洲600ESG期貨

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
全球永續投資新風潮，元大期全台首家上市歐洲600ESG期貨。(元大期貨/提供)
全球永續投資新風潮，元大期全台首家上市歐洲600ESG期貨。(元大期貨/提供)

歐洲期貨交易所(EUREX)領先全球發行首檔歐洲600ESG期貨商品，台灣已正式核准上市，元大期貨（6023）為全台首家上市的期貨商，推行永續優質具良心的期貨金融商品，提供客戶新選擇同時為交易把關。

近年全球金融市場對於永續投資概念蔚為風潮，2020年全球簽署《聯合國責任投資原則》的企業已超越三千家，所涉及的資產規模高達40.5兆美元。歐盟(EU)也於今(2021)年3月公布最新ESG法規，明定所有成員國的資產管理與基金公司對於ESG投資須符合最低門檻。

歐洲600期貨所連結標的為STOXX歐洲600指數，該指數由法國、德國、瑞士、英國等歐洲17個國家的上市公司所組成，為歐洲地區的綜合股價指數，相當於台灣市場的台指期。

歐洲600ESG期貨是從歐洲600指數的成分股中，依照聯合國全球盟約原則，排除不符合ESG準則的產業，像是生化武器、核武器、菸草、燃煤等指數成分股。此外，該指數每季度進行調整，同時也設定快速排除法則，一旦指數成分股ESG風險提升至嚴重等級時，將即時移除對應的成分股。

歐洲600ESG期貨前十大成分股，主要為健康醫療、科技與民生消費用品產業，包含企業皆為國際知名大廠，像是雀巢、羅氏、諾華、艾司摩爾(ASML)、聯合利華、路易威登(LVMH)等。根據歐交所最新統計數據，截至2020年12月底，歐洲600ESG期貨的績效表現比母體的歐洲600期貨更加穩定，如年化報酬可達8.34%、股息殖利率達4.86%。

此外，歐洲600ESG期貨合約規格，最小變動點為0.1，最小變動值為10歐元，現行保證金約需1,250歐元，適合想參與歐洲金融市場或關注ESG發展的交易人。

元大期貨為期貨業龍頭，更是台灣首家獲得國際財經雜誌《The Asset》 2020年ESG Corporate Awards金獎的期貨商，顯示公司長期對ESG議題的重視與實質投入。全球興起企業社會責任的投資浪潮，善用ESG金融衍生性商品已經成為未來資產配置的新趨勢，元大期貨在兼顧財務績效與公司永續發展的理念下，持續提供更多元的新商品滿足交易人需求。

期貨合約

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