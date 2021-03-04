兆豐與海悅合作發聯名卡 主打「成家」 加油5.5％回饋

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
兆豐銀行與代銷業龍頭海悅團隊合作，發行海悅國際聯名卡，創下房地產業與銀行業合作發行信用卡的首例。圖／本報資料照片
兆豐銀行與代銷業龍頭海悅團隊合作，發行海悅國際聯名卡，創下房地產業與銀行業合作發行信用卡的首例。圖／本報資料照片

兆豐銀行與代銷業龍頭海悅團隊合作，發行海悅國際聯名卡，創下房地產業與銀行業合作發行信用卡的首例。兆豐銀表示，此張卡是國內首張專為「成家」打造的信用卡，提供加油5.5%現金回饋、居家服務11%回饋，購屋可享訂金2%回饋或24期0利率，還有房貸、信貸及家電、家居量販店專屬優惠，希望成為每個家庭必備的幸福神卡。

海悅旗下代銷案場遍布全台，連續12年榮登全國十大代銷之首，同時也參與土地開發及投資興建業務。海悅與兆豐銀行合作推出聯名卡，希望提供各類成家必需品優惠及回饋，希望能吸引不少計畫成家的民眾目光，為小家庭節省開銷。以現行擁有超過120萬名海悅國際會員與計畫購屋的家庭來估計，未來發行量可望達5萬卡。

兆豐銀行表示，海悅國際聯名卡提供一條龍全方位的超值回饋，希望讓持卡人都能幸福成家，盡享優惠。最引人注目優惠是加油，持卡人免登錄、年底前天天享有全台的中油加油站5.5%現金回饋、以及六月底前全國加油站最高降1.2元優惠，每月最高可獲得200元，對開車族而言相當優惠。

海悅國際聯名卡也與「呼叫黃背心」平台合作，凡刷卡預約家電清洗、居家清潔修繕、或是傢俱組裝等各類服務，免登錄都能筆筆享有最高11%現金回饋，對於小家庭來說不無小補，非常划算。

至於對每個成家的人都不可或缺的家電家居用品，海悅國際聯名卡也推出全國電子、燦坤、順發3C、特力屋等12家的特約商店分期0利率優惠。持卡人還能透過海悅國際聯名卡作愛心，每筆刷卡消費，除可享國外1.4%、國內0.4%現金回饋無上限外，另外再捐贈0.1%的消費金額做公益。

兆豐銀行與代銷業龍頭海悅團隊合作，發行海悅國際聯名卡，創下房地產業與銀行業合作發行信用卡的首例。圖／兆豐銀行提供
兆豐銀行與代銷業龍頭海悅團隊合作，發行海悅國際聯名卡，創下房地產業與銀行業合作發行信用卡的首例。圖／兆豐銀行提供

兆豐銀行 聯名卡 家電

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