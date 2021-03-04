宏泰人壽熱銷實支實付續保漲價臨喊卡 二年已賣14萬張

宏泰人壽熱賣的實支實付險「薰衣草醫療險附約」原訂3月22日變更續期保費費率，一次狂漲178%，引發外界反彈，金管會介入下，宏泰人壽3月3日公告說「不漲了」，保險局4日公布統計，這張熱賣保單二年一共銷售14萬張。未來這類保證續保保單若要大漲費率，雖僅需備查無需金管會核准，但會優先列為抽查對象，後續也會研究類似案例該怎麼處理。

金管會保險局官員表示，雖然這是一張保證續保的商品，但是保證續保並不保證費率，同時健康險和附約本來就不需要核准，若經過三到五年，公司覺得經驗損失率偏高，本來就有「1年期商品費率檢測機制」可運用調高，若公司損失率過高，就要評估是否調整費率，送保險局備查，不需再經金管會核保。

根據宏泰原先要漲價的「費率表」，計畫一和二的男性漲最兇的都落在30~34歲，各漲了133%及105%，女性則都落在25~29歲，各漲了178%及138%，顯示25~34歲的男女性，因正值青壯年、被視為最健康者，醫療險用少，因此過去保費也相較低。

但宏泰發現，這25~34歲醫療險理賠率卻超乎預期，損失率高，才會大舉調漲保費。但金管會官員說，費率有設計參數，損失率低、所以好賣，「但不能佔了市場就調高」，若要漲價，保險局應該要看參數等設計內容。官員說，宏泰一次漲了178%，是否合理？將請宏泰做說明。二是，當初宏泰透過銷售通路端做招攬時，是否有說明費率並非保證不動，也會做了解。

在各方對漲價聲浪不滿、金管會介入下，宏泰人壽3月3日公告說「不漲了」；但據了解，宏泰人壽已將該張醫療險的損失率算出來，就算今年不漲、未來還是可能會漲，惟金管會已表示，將密切關注該個案。同時依往例，保險局會將這類漲幅過高者列入抽查，後續也會研究類似這種個案如何處理。