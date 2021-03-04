金管會嗶支付計畫出爐 2023年國人平均每天嗶一次

金管會非現金支付三年新計畫昨（4）日出爐！據金管會新規畫衡量指標，包括信用卡、電子票證（如悠遊卡）、電子支付（如街口支付）及行動支付（如Apple Pay、台灣Pay）等，加計國人最常用的ATM轉帳後，訂立2023年非現金支付交易筆數要成長50%，交易總金額達到新台幣6兆元的目標，意即三年後每位國人幾乎每天至少嗶交易一次，且支付金額將是現行國人刷卡金額一倍左右。

本金管會2015年提出的「五年倍增計畫」，原訂非現金支付比率從2015年26%倍增至2020年的52%，但是受新冠疫情影響，2020年就算加上新納入的「ATM轉帳」項目，比率僅達51.7%，差一點點還是沒達標。金管會提升非現金支付推動工作小組昨（4）日召開第一次會議，參酌世界支付報告，以筆數跟交易金作為評估非現金交付的發展情形的新衡量標準，訂下三年筆數成長50%及三年後金額達到新台幣6兆元的目標。

去年度整體國人一年非現金支付筆數（含ATM轉帳）為52.21億筆，以金管會規畫，至2023年為止，年度非現金交易筆數可達到78.32億筆，以目前我國2300萬人口數來計算，等於平均每人一年會嗶支付340.5筆左右，相當於一年365天中幾乎天有嗶支付一次。

若從對金額的角度來看，2020年國人非現金支付金額為4.95兆元，6兆元雖只成長二成，但若從國人一年刷信用卡金額角度約在3兆元左右，未來非現金支付的金額將是刷卡額的一倍。

銀行局副局長說，電支電票合併後新電支條例將從今年7月1日施行，提供友善環境，加上服務範圍擴大、可小額匯款等開放項目，預料將讓更多電支機構願意開辦，此外跨機構平台整合後，特約商店處理金流更便捷，預料更多特約商店會引入各種支付品牌，有助非現金支付成長。

以金管會規畫，至2023年為止，年度非現金交易筆數可達到78.32億筆，以目前我國2300萬人口數來計算，等於平均每人一年會嗶支付340.5筆左右，相當於一年365天中幾乎天有嗶支付一次，若從對金額的角度來看，國人一年刷信用卡的金額約在3兆元左右，未來非現金支付的金額將是刷卡額的一倍。

為何以成長率50%與6兆元為目標？林志吉解釋，筆數是參考過去三年非現金支付平均成長率12%，金額平均成長14%；

此外也洽國際三大發卡機構對未來三年的預估，筆數成長目標16%、金額7%。因此折衷加權平均後，金管會訂下每年約成長15%、金額8%的目標。

不過台灣去年民間消費接近9.6兆元，過去五年的年平均成長約在3%左右，依金管會6兆元目標，恐怕三年後非現金支付比例還是不到六成，市場解讀保守。