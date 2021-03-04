非現金支付比率未達標 金管會再訂3年6兆新目標

國內非現金支付去年未達目標52%，金管會「再接再厲」，今天宣布3年新目標，2023年前非現金交易筆數要成長5成、交易金額6兆元。

金管會2015年提出「電子化支付五年倍增計畫」，目標去年電子化支付比率達52%的目標，但去年比率只有40.37%。但考量到部分民眾網購消費是利用ATM轉帳，若納入ATM轉帳交易，去年底比率則為51.7%，仍未達成目標。

銀行局表示，將訂出新的目標，新衡量指標為「非現金支付交易金額」及「非現金支付交易筆數」，目標值為「2023年非現金支付交易筆數成長50%，交易金額達到6兆元」。

據銀行局統計，去年若不含ATM轉帳，交易筆數為51.64億筆，含ATM轉帳為52.21億筆，若要達成五成目標，3年內含ATM轉帳的交易筆數至少要突破78億筆；去年交易金額，若不含ATM轉帳為3.8兆，含ATM轉帳則為4.95兆，若要達成目標，3年內至少要再增加1兆多。

為何不再用比率，而採交易筆數與交易金額？銀行局表示，是參考國際的世界支付報告，此報告評比各國非現金交易發展情形採用的是非現金交易筆數，另有些國家在衡量非現金支付發展是採金額，反而沒有看到有國家像台灣是採比率。

銀行局也表示，7月「電子支付機構管理條例」將上路，預估6月底會完成相關子法與配套措施，條例實施後可望提供電子支付更友善的環境，相關業務範圍也會擴大，條例中也開放將成立跨機構整合平台，未來消費者不用再辨識店家只收哪幾家支付，而是都可以使用，目標還是有挑戰性、會努力達成。