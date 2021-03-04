英國保誠人壽推新保單 滿足退休與傳承需求

面對瞬息萬變的市場環境，如何擁有壽險保障，並同時兼顧資產配置，以利於提早進行退休規劃或傳承給下一代，甚至有機會達到資產增值呢？

英國保誠人壽建議民眾，應透過妥善的資產規畫與選擇優質的保險商品，讓現在的資產成為自己未來或下一代幸福的後盾。

英國保誠人壽與渣打國際商業銀行合作，推出的新台幣分紅保單「保誠人壽鑫傳三代終身壽險」，提供終身保障，於第三至第十保單年度的壽險保障更高達基本保險金額的2.4倍，適合有退休規畫或資產傳承需求的民眾，可以在人生衝刺階段，面對生命的風險無後顧之憂。

保誠人壽鑫傳三代終身壽險為英式分紅保單，特色之一是讓資產有機會隨著時間的累積增值，搭配保險金分期定期給付事先妥善規劃，給自己及家人更安心的保障。

分紅保單專家英國保誠人壽深耕分紅保單市場多年，憑藉英國保誠集團超過170年的經驗與台灣優質的專業經營團隊，針對分紅帳戶主動並實時管理，所推出的分紅保單在市場上深受客戶青睞。

分紅保單長期平穩的特色，有助弭平短期市場波動的影響，對於偏好新台幣理財的民眾，保誠人壽鑫傳三代終身壽險無疑是當下適切的選擇，不僅能給家人安心的保障，更為未來的退休規畫或資產傳承，提供保額增值的空間，讓對子女的愛代代相傳。

保誠人壽鑫傳三代終身壽險，具備以下特色：

一、繳費三年享終身保障：繳費三年即可享有終身保障，在第一、二保單年度時，壽險保障為基本保險金額的0.8倍及1.6倍，自第三保單年度至第十保單年度，更提供高達基本保險金額2.4倍的壽險保障，讓保戶在為家庭打拼的人生衝刺階段更加安心。

二、雙重紅利分配讓保障增值：其為英式分紅保單，最大特色為，增額分紅保額自屆滿第十保單周年之日起有機會年年分配，併入原有壽險保障；另於被保險人身故、完全失能或保險年齡達100 歲當年之保單周年日仍生存者，給付長青額外分紅保額，讓保障更加值。

三、分期給付讓資產安心傳承：在資產傳承的過程中，最擔心的就是資金一次給子女，卻在子女未謹慎規劃的情況下一夕蒸發。

保誠人壽鑫傳三代終身壽險特色之一為，身故保險金分期定期給付功能，依據保戶不同的需求，提供五種不同年期的靈活給付選擇，讓保戶可以提早做規劃，將愛傳承世代。