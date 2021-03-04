明入帳！新制勞退基金賺1781億 4成5勞工分紅逾1萬

2020年雖受到疫情影響，全球股市震盪，但我國勞動基金仍投資獲利3164億元，收益率7.35％，其中，與勞工最相關的新制勞退基金收益1781億7,726萬餘元、收益率6.94％。勞保局指出，參與收益分配的退休金個人專戶約1205萬戶，收益分配金額將於明（5）日揭示至勞工退休金個人專戶。

全球金融市場受到疫情衝擊，去年大起大落，前期暴跌，直到第4季才回穩，因此我國勞動基金去年上半年收益一路都是負數，直到7月單月大賺1780億元，整體收益才在該年首度由負轉正，之後又一再起伏。最終全年度整體收益數則獲利3164億元。

勞保局強調，由於個別勞工退休金繳納的期間、金額盡不相同，參與基金運用所獲得的收益貢獻度也隨之有所差異，因此每名勞工實際分配到的收益都不一樣，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。

而據勞保局統計，此次分配金額超過1萬元者，約543萬戶，占全體專戶的45.1％。其中，超過2萬元者約302萬戶，占25.1％；介於2萬至5萬元者，約242萬戶，占20.1％；超過5萬元者，約60萬戶，占5％。

勞保局提醒，自明天起，勞工可利用多元管道查詢收益分配金額，包括以自然人憑證(插卡)或健保卡卡號加戶口名簿戶號(免插卡)上勞保局網站(www.bli.gov.tw)「e化服務系統」查詢，或以智慧型手機、平板電腦下載「勞保局行動服務APP」查詢；也可親持身分證明文件到勞保局或各地辦事處臨櫃查詢。

此外，勞保局說明，因收益分配資料傳輸至實體ATM需作業時間，因此要從3月6日開始才可利用土銀、玉山、台新、台北富邦及第一銀行的勞動保障卡至發卡銀行ATM或以郵政金融卡到郵局ATM查詢。