隔年續保漲2倍？ 實支實付醫療險恐現停售改版潮

許多民眾手上都有實支實付醫療險，但因實支實付醫療險大多採附約，隔年續保時保費大幅調漲兩倍時，相信沒有保戶願意接受。宏泰人壽日前通知各銷售通路，2月23日將調漲熱銷的「薰衣草醫療健康保險附約」，依照年紀不等，最高調漲178%，就算是續約的也將受到費率調漲影響，引發眾多保戶反彈，宏泰人壽昨晚緊急發布聲明，表示這張保單將停售，不會調漲保費。但業界擔憂，宏泰恐會是實支實付醫療險調漲的第一槍。

在近年的實支實付醫療險市場中，宏泰人壽這張「薰衣草醫療健康保險附約」受到歡迎，主要是其標榜住院可同時領取住院日額及病房費限額理賠，且費率便宜「CP值高」。但宏泰近期卻發通知給各通路，表示打算在3月22日調漲保費，尤其針對25至29歲女性費率直接漲178%，消息在網路流傳後，引發保戶強烈反彈。

所幸宏泰昨晚緊急發布聲明，表示這張保單將已於3月1日停售，針對續保保戶也不會調漲費率，這才讓保戶鬆口氣。

但保險公司可以這樣隨意隔年就漲保費嗎？保險業者表示，實支實付醫療險大多是附約，是採1年1保，保費採行自然費率，但許多實支實付醫療險都有保證續保，而隔年續保時，會因為保戶年齡增加而保費增加。但同時，保險公司有有權利在續保前調整新的費率表，保單條款中就有載明「本契約續保時，按續保生效當時依規定陳報主管機關之費率及被保險人年齡重新計算保險費」，也就是只要主管機關核准，就可以調整費率。

但保險業者指出，通常大部分保險公司不會採這種做法，主要是會引起保戶反彈，大部分保險公司都是停售舊保單，然後再出新的商品並用新的費率，至於舊的保單若保戶續保，就不會調整其費率。

保險業者推估，宏泰這張保單可能是因為理賠率過高，所以才打算調漲保費，而賠率過高的原因，可能是因為理賠過多的剖婦產。其實剖婦產不一定能理賠，除非是醫生判定這是必要的醫療行為，但可能這張保單在理賠時沒有限制這麼嚴格，才會產生這種情況。

但保險業者也表示，實支實付醫療險目前損失率已經過高，已經有不少家保險公司後續有打算停售改版，宏泰恐是第一槍，後續可能會出現實支實付醫療險停售改版潮，加上後續第六回合生命表上路，醫療險勢必要調漲。