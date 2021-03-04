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彰銀薪轉戶申貸妙用一招 24小時取得資金享優惠利率

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

彰化銀行（2801）拚數位金融，推出線上貸款服務，於官網「e吉貸線上貸款融資平台」新增個人貸款「薪速貸」業務，針對彰銀企業薪資轉帳戶提供最低2.68%優惠利率，24小時申貸服務，讓客戶最快一天即可取得資金，周轉更靈活。

彰銀個人貸款薪速貸業務，提供該行企業薪轉戶員工透過e吉貸線上貸款融資平台，申請小額消費性貸款，額度最高30萬元，免徵提保證人，貸款期限最長5年，符合資格條件者，享有優惠利率最低2.68%，且不綁約，可隨時還款，案件核准後，可於線上對保專區成立契約，最快一天即可取得資金。

此外，薪轉戶年底前開立數位存款撥薪還享有存款利率加碼 0.1%，及申辦信用卡新戶首刷禮最高 600元刷卡金等優惠。

彰銀指出，過去客戶申辦貸款需備齊所得文件，並填具申請書向銀行申貸，現在透過線上申請貸款，可省下親自到銀行辦理的時間，且針對彰銀企業薪轉戶員工，符合申請資格且信用良好者，申貸時不須上傳收入資料，申貸後可線上查詢案件進度，核准後還可直接於線上進行對保簽約，銀行會將款項快速撥入帳戶，流程便利又迅速，不僅符合年輕世代喜好，也讓金融服務更加生活化。

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