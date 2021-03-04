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股匯脫鉤 新台幣早盤升逾4角觸及27.78元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
新台幣延續升值走勢。報系資料照
新台幣延續升值走勢。報系資料照

新台幣今（4）日早盤以28.13元兌1美元，升值1.28角開出，台股開低，新台幣延續升值走勢，早盤一度觸及27.78元價位，勁揚4.78角。

美股周三收跌，道瓊工業指收跌121.43點，跌幅0.39%，以31,270.09點作收；標普500指數收跌50.57點，跌幅1.31%，收在3,819.72點；那斯達克指數下跌361.04點，跌幅2.7%，以12,997.75點作收，跌至1月初來的最低水準；費城半導體指數收盤重挫3.11%。

美股下跌，台股今日早盤開低，以16,091.75點開出，早盤大跌逾150點；股匯再度脫鉤，新台幣持續升值走勢，開盤後升值逾4角。

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