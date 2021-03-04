左打五大行右打青安貸 這銀行房貸轉貸利率超優惠

央行公布台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀等五大房貸銀行，今年1月新增房貸平均利率來到1.362%，但是開發金控（2883）旗下凱基銀行提供房貸轉貸戶最新專案，利率最低可至1.33%起，不僅低於五大銀行平均新增房貸利率，也只比首購族專屬的青年安心成家房貸兩段式利率的首年要高一些，還低於青安房貸一段式、混合式利率。

凱基銀行指出，為協助早期購屋、房貸利率多在1.45%以上的民眾減輕利息負擔，或是有增貸需求的房貸族，凱基銀即日起至6月30日止，推出「增好貸」房貸轉貸專案，提供利率最低1.33%起，且享開辦費六折優惠。另外，房屋所在地非六大都會區內的房貸族，可利用凱基銀行提供的「房貸健診」免費服務，洽專人評估自身財務狀況及還款能力，也能享有優惠房貸利率。

凱基銀表示，民眾只要在其他銀行的房貸往來超過一年以上且符合自住條件，就可以申辦凱基銀行「增好貸」房貸轉貸專案，享有利率最低1.33%起，且開辦費六折的優惠。若以轉貸前後平均年利差0.15個百分點來計算，每千萬元房貸第一年可省約1.5萬元利息，20年下來可省下超過16萬元利息，如果房貸為500萬元，若轉貸後平均年利差有0.2個百分點，則一年可省1萬元利息，20年下來可省下逾11萬元利息。