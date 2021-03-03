純網銀上路 保經代董總人選需金管會點頭

純網銀想賣保險，未來若要兼營保險經理人或保險代理人業務，其保經代的董事長與總經理人選需金管會點頭！純網銀將來銀行開業前驚傳保險業務大將遭莊瑞德挖角，引發市場側目，因應純網銀上路，主管機關金管會保險局今（3）日公告新增修法，未來銀行要兼營保險經紀人或代理人業務，無論是董事長或總經理人選，過去只需要選後向公會報備即可，未來需要金管會認可核准才行。

三家純網銀之一的將來銀行至今未能取得營業執照，開業進度嚴重落後，而該行重要經理人、保險業務大將莊瑞德，又已被和泰產險挖角擔任總經理。雖然將來銀行表示恭賀與支持，但參與籌備二年卻選在開業前離職，仍讓市場有諸多揣測。

純網銀對跨足保險躍躍欲試，金管會保險局今日公告，為因應純網路銀行之設置，基於強化負責人監理，同時確保其穩健經營、強化財務體質等理由，修改保險經紀人、代理人管理規則，提高最低實收資本額與營運資金的要求。此外也首度公布修改負責人資格與變更限制，被視為是針對純網銀保經代董事長、總經理名單，提前預防補漏洞。

其中最受矚目的是未來保經代董事長、總經理人選要變更，從過去只要選後15天內向保經保代公會「報備」即可，未來修法後仍然要取得金管會認同核准。保險局表示，主要是為強化對保經或保代公司之監理，經參酌負責人資格條件準則後修訂。

至於資本額或是營運資金則都較過去來得要求更高，若是一般保經代公司，原本要求最低資本額500萬元，未來保經要拉高到2,000萬元、保代要拉到1,000萬元，再保拉高至2,000萬元。

若是保經加再保經紀，資本額則拉高到3,000萬元。若銀行要兼營保經或保代更要從3,000萬元拉高到5,000萬元。

不過考慮保險經代公司很多都是小規模公司，要求馬上拉高資本額恐衝擊過大，因此保險局表示，現行已有保險經代執照的公司，在股權或資本額移轉達50％以上時，要在股權交割日或轉讓日次日起六個月內達到要求的資本額。

營運資金方面，無論是保經或是保代公司都從3,000萬元提高至5000萬元，以確保穩健經營及強化財務體質。

此外為維護電子保單保戶權益，金管會也明定保經代應將取得其行動電話號碼、電子郵件信箱或其他經主管機關認可足資傳遞電子文件之聯絡方式， 提供予承保保險人。同時也在辦法中明定不得有未據實填寫招攬報告書，及增訂不得勸誘客戶解除或終止契約等情事。