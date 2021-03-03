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新台幣盤中升值逾5角秘密 央行柳樹擺動幅度變大了

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
央行近年再度啟動「逆風操作」，盤中讓新台幣匯率適度升值，尾盤再一次壓下匯價，以拖待變、延緩新台幣匯率升值速度。 報系資料照
央行近年再度啟動「逆風操作」，盤中讓新台幣匯率適度升值，尾盤再一次壓下匯價，以拖待變、延緩新台幣匯率升值速度。 報系資料照

美國實施史無前例的無限量QE（量化寬鬆），造成台灣等中央銀行的嚴重焦慮。為抵禦美國等先進國家央行大規模QE產生的外溢效果，央行近年再度啟動「逆風操作」，盤中讓新台幣匯率適度升值，尾盤再一次壓下匯價，以拖待變、延緩新台幣匯率升值速度。

不過，全球金融情勢過度寬鬆，熱錢四處亂竄造成新台幣匯率激升的情況，近年內恐怕都難以扭轉，這也導致央行實施「柳樹理論」時出現副作用，那就是柳樹擺動的幅度愈來愈大，盤中實質交易價與收盤價的差距，就快逼近5角。

匯銀主管指出，央行現在的操作基調，除了盤中調節外，還有收盤時一次將升幅沒收，「就是柳樹啊，風來了先搖一搖，尾盤再回到原本的位置。」

但是，央行長期實施逆風操作，就會導致「柳樹」擺動幅度日益擴大、新台幣盤中天天都強升，但實際上並非強升，只是價格因央行作價出現失真情況。

匯銀主管還說，央行每天將匯價壓回，進而導致收盤價失真，這樣的做法是否能延緩新台幣升勢仍有待商榷，但這樣的做法只能短期治標、無法長期施行，否則會讓盤中交易價與收盤價間的價差日益擴大，對匯市發展不利。

匯銀主管建議，既然新台幣升值為大勢所趨，央行盤中調節、維持匯市秩序就已盡到應盡責任，尾盤其實不用再大幅作價，反而應該讓收盤價逐步和盤中實質交易價靠攏，才是長久之計。

新台幣 央行 台幣匯率

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