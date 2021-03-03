快訊

軍公教年金改革違憲一年半 行政院明送出配套修法

日本又發現「台灣輸出病例」 指揮中心：在台三採陰性

永達保經啟動系列晉升獎勵 業務大軍拚增10%

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

國內保經業龍頭永達啟動一系列晉升獎勵，邀請業務菁英晉升成為保險企業家。永達保經總經理陳慶鴻今（3）日表示，今年目標業務員人數淨增10%，從目前約2,200人，至少再增220人。

台灣的保經公司大約314家，永達被稱為龍頭，陳慶鴻說，因其在生產力、百萬圓桌（MDRT）會員人數、實動率等三項重要指標，長期領先群倫。

生產力方面，永達保經去年平均每位業務員經手的初年保費（FYP）大約200萬元、初年佣金（FYC）收入大約120萬元；MDRT達到342位；實動率逾60%，都是保經界最高。

永達保經啟動一系列晉升獎勵，只要晉升並通過觀察評估期，晉升籌備處經理獎金10萬、晉升處經理獎金50萬、晉升協理獎金100萬、晉升副總獎金150萬，總金額高達310萬元。

陳慶鴻說，在永達平台，所有業務人員都是公司合夥人，公司虧損由公司承擔，公司獲利大家分享。業務人員退休時，組織利益可以帶走一半；往生後，利益仍由子女領取。

金管會為強化對保經代公司負責人的監理，促使保經代公司及兼營保經代業務之銀行穩健經營及強化財務體質，修正提高保經代業最低實收資本額，從現行新台幣500萬提高至2，000萬元，保經公司經營規模差異懸殊。

除了落實公司治理、內部控制及稽核等制度，選擇一家重視業務人員教育訓練、以客戶服務為導向、優渥的獎勵制度及實現高產能的保經公司尤其重要。

陳慶鴻表示，保險經紀人或代理人公司具有商品多樣化、彈性制度、職涯多元發展等誘因，永達近年除了吸引同業人才加入，增員對象也趨向年輕化。

永達保經具有平台、制度及獎勵等三項優勢，其「共好、共享文化」的團隊學習舞台，歡迎渴望成功、有衝勁、自主性強的創新世代加入，一起成為保險企業家。

保險

延伸閱讀

散戶大軍盯上央行股票？日本和瑞士央行股價狂飆

全台首例！永達技術學院抗告又敗訴 確定被解散清算

跨行生技零經驗 勞動部助青年成疫苗研發大軍

美散戶大軍 瞄準新目標Palantir

相關新聞

新台幣盤中升值逾5角秘密 央行柳樹擺動幅度變大了

美國實施史無前例的無限量QE（量化寬鬆），造成台灣等中央銀行的嚴重焦慮。為抵禦美國等先進國家央行大規模QE產生的外溢效果...

如果客戶要求用比特幣付款，怎麼辦？一位未雨綢繆的上市櫃老闆：不如我先開個戶吧！

2月，台灣還沉浸在過年的歡樂氣氛時刻，不少人趁此空檔思考這個問題「有沒有想過，以後若是國際客戶要求付款是付比特幣，該怎麼辦呢？」

新台幣爆量升值 升6.1分收28.258元

熱錢重返台灣，台北金融市場再度上演股匯雙漲行情。新台幣匯率今（3）日收盤升值6.1分，收在28.258元，台北外匯經紀公...

打炒房見效？ 銀行局：建築貸款餘額增幅有趨緩

金管會公布今年1月底建築貸款餘額為新台幣2兆8318億元，月增407億元，比起12月一口氣大增逾500億元相對減少，銀行...

首例！國泰世華銀遵循「責任銀行」獲會計師確信

為有效發揮金融業企業社會責任之影響力，國泰世華銀行於2018年底率先對外宣示自願遵循聯合國「責任銀行原則（ Princi...

新台幣開盤升1.89角 為28.13元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以28.13元開盤，升1.89角

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。