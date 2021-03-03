永達保經啟動系列晉升獎勵 業務大軍拚增10%

國內保經業龍頭永達啟動一系列晉升獎勵，邀請業務菁英晉升成為保險企業家。永達保經總經理陳慶鴻今（3）日表示，今年目標業務員人數淨增10%，從目前約2,200人，至少再增220人。

台灣的保經公司大約314家，永達被稱為龍頭，陳慶鴻說，因其在生產力、百萬圓桌（MDRT）會員人數、實動率等三項重要指標，長期領先群倫。

生產力方面，永達保經去年平均每位業務員經手的初年保費（FYP）大約200萬元、初年佣金（FYC）收入大約120萬元；MDRT達到342位；實動率逾60%，都是保經界最高。

永達保經啟動一系列晉升獎勵，只要晉升並通過觀察評估期，晉升籌備處經理獎金10萬、晉升處經理獎金50萬、晉升協理獎金100萬、晉升副總獎金150萬，總金額高達310萬元。

陳慶鴻說，在永達平台，所有業務人員都是公司合夥人，公司虧損由公司承擔，公司獲利大家分享。業務人員退休時，組織利益可以帶走一半；往生後，利益仍由子女領取。

金管會為強化對保經代公司負責人的監理，促使保經代公司及兼營保經代業務之銀行穩健經營及強化財務體質，修正提高保經代業最低實收資本額，從現行新台幣500萬提高至2，000萬元，保經公司經營規模差異懸殊。

除了落實公司治理、內部控制及稽核等制度，選擇一家重視業務人員教育訓練、以客戶服務為導向、優渥的獎勵制度及實現高產能的保經公司尤其重要。

陳慶鴻表示，保險經紀人或代理人公司具有商品多樣化、彈性制度、職涯多元發展等誘因，永達近年除了吸引同業人才加入，增員對象也趨向年輕化。

永達保經具有平台、制度及獎勵等三項優勢，其「共好、共享文化」的團隊學習舞台，歡迎渴望成功、有衝勁、自主性強的創新世代加入，一起成為保險企業家。