元富證券推智能理財WinWinGo 供年輕世代投資新選擇

新光金控（2888）旗下元富證券在2021年正式推出智能理財Win Win GO，提供年輕世代投資的新選擇，每月只要投入三千元，申購免手續費，即可輕鬆打造專屬的投資策略，進行全球資產配置。

元富證券總經理李明輝表示，元富智能理財Win Win GO以「指定用途單獨管理運用金錢信託」架構進行資產配置，資產池裡有近三千多檔的基金，投資標的多元。

智能理財Win Win GO將依投資人的風險屬性及投資問卷進行投資配置，投資人只需回答幾個問題，在瞭解投資目標與需求後，智能系統依大數據分析及演算法模型，系統自動進行全球資產配置，為投資人打造專屬的投資策略。

智能理財Win Win GO將定期或不定期檢核投資組合中各資產的配置比例是否有偏移的狀況，當投資組合偏移範圍達到調整標準時，啟動再平衡機制(Rebalance)，自動調整基金配置、自動下單並主動通知投資人，替投資人選取未來投資報酬率較高的標的，調整績效較差的標的。

投資全程均由智能系統運算及執行，完成全套交易投資流程，投資人無須自行決定標的加減碼或是為了找尋投資標的而傷神，透過智能系統紀律執行，克服人性弱點，實踐投資計畫，這是證券商在財富管理跨出的一大步。

元富證券智能理財Win Win GO有六大特點，第一輕鬆理財，三千元就可投資，累積財富；第二申購或自動調整配置時，皆免收手續費；第三透過問卷，衝量風險承受度，打造專屬的投資計畫；第四智能投資組合，針對全球市場即時監控，運用大數據分析，打造多元且優質的投資組合；第五交易全自動，當市場變化時，自動調整基金配置，自動下單並主動通知；第六紀律管理，因應市場波動，利用再平衡機制，紀律執行及理性判斷，克服人性弱點，完全實踐投資計畫。

在全球化投資的浪潮下，元富證券信託平台以單一帳戶交易全商品，並將持續優化平台，提供客戶更流暢、更簡化、更直覺以及更即時的電子交易體驗，以客戶需求優先，與客戶同步成長。詳情請至元富智能理財Win Win GO網站查詢https://iwingo.masterlink.com.tw/robot