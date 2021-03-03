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三接已閃開藻礁？不蓋會缺電？藻礁公投5大爭議釐清

被動元件漲不停 外資升國巨目標價至730元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
國巨董事長陳泰銘。報系資料照
國巨董事長陳泰銘。報系資料照

被動元件缺貨、漲價頻傳，滙豐證券指出，拜後疫情時代，終端需求轉強，今年MLCC、晶片電阻將持續供不應求推動報價不斷上漲，有利被動元件大廠國巨（2327）獲利能力提升，重申積極「買進」評等，目標價自650元提高到730元。

滙豐目標價緊追摩根士丹利對國巨喊出的735元，分別為外資圈排行前二高的股價預測。報告中進一步把MLCC及晶片電阻今年預估的平均價格（ASP）成長幅度，自原先的5%、3%，大幅上調到15%、11%，反映在滙豐對國巨的財測也顯著上修，今、明年每股純益（EPS）從原本的40元、46元，上調到45元、51元。

滙豐表示，國巨公布去年財報，獲利表現符合預期，但市場看好產業熱況，去年12月以來，國巨股價大漲達28%，遠優於台股的15%。投資人寄予厚望，凸顯國巨主力的MLCC、晶片電阻，均極度供不應求，報價行情還會走強。

滙豐指出，MLCC、晶片電阻後續漲幅可觀，其上修幅度都有倍數之上，而被動元件漲價效應，有望在國巨第1季營運進一步顯現，預估國巨本季營收季增2.1%，較市場預測的衰退2.3%更佳。

此前國巨公布元月營收達80億元，月增9%，優於近三年同期平均成長4%，滙豐認為，已經逐步見漲價效益，加上春節期間，國巨加班趕工，首季表現勢必高於往年。

滙豐同時預測，國巨本季毛利率達到40.5%，每股純益（EPS）挑戰9.74元，皆大幅高於市場預期。不久前該券商才上修三星電機財測，標題「巔峰狀態還沒到」，同樣反映低庫存、高需求，推動被動元件供應鏈報價及產能利用率不斷提升，後市動能樂觀。

國巨 晶片

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