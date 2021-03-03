美股雖有波美股雖有波動 但資金動能續強

上周美國公債遭遇較大賣壓，公債殖利率一度升至階段心理關卡，市場對通膨預期上升，部分資產風險震盪。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周全球多數地區股市仍迎來資金淨流入，僅已開發歐洲股市呈資金淨流出狀態，美股則是以203.86億美元的淨流入，動能居全球股市之冠。

安聯投信表示，美國10年期公債殖利率上周持續攀升，不但一度突破1.5%階段關卡，更在盤中一度觸及1.6%的水準，引發市場對於通膨以及可能對股票資產帶來衝擊的擔憂，使得美股周間出現震盪，波動指數VIX也一度有明顯升幅。不過隨著聯準會主席喊話平息通膨擔憂，加上出現強力逢低承接買盤，美股主要指數漲幅收斂，其中又以科技股為主的那斯達克及費城半導體反彈力道最為明顯，10年期公債殖利率收盤時也回落至約1.42%水平。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，市場風險情緒指標美國10年期公債近來升勢持續，市場對於通膨的擔憂升高，不過根據美國聯準會主席鮑爾於2月底最新談話指出，近期出現的價格上揚不一定會導致高通膨，聯準會也會在失業率明顯改善前維持當前的購債計畫以及較低基準利率，寬鬆資金行情有望持續為金融市場帶來支持。

在投資建議上，謝佳伶表示，隨著經濟及企業基本面逐步改善，加上財政及貨幣政策的支持，改善的企業獲利有望支持風險性資產表現，建議可持續參與包括美股在內等資產，作為驅動投資組合成長的主要動力，並在出現拉回時布局受惠於長期趨勢的強勢成長股；同時，謝佳伶建議也可關注去年表現亮眼的美國可轉債，不但可在市場氣氛樂觀時跟隨股票上漲，也可在受到利空打擊時，止跌與其債券價格底部，降低整體資產下檔風險。

在風險及觀察指標方面，謝佳伶指出雖經濟持續復甦有利支撐市場，但通膨、利率、地緣政治以及疫情變數等仍需留意；而美國勞動及消費相關數據近來表現較為疲弱，應關注相關數據是否可持續改善，作為後續投資判斷。

在台股方面，安聯投信表示， 上周隨著包括美國、德國等公債殖利率出現明顯升幅引發市場疑慮，其中美國10年期公債殖利率一度於盤中觸及近一年高位約1.61%的水平，包括美股在內等股市走勢較為震盪，也影響亞股及台股表現，導致台股上周收盤跌破萬六關卡並失守月線。

面對市場此時憂慮，安聯投信表示，雖公債殖利率近期上升，但包括美股在內等全球多數國家股利此時仍高於當地公債殖利率，對資金仍有吸引力；此外，近日美國聯準會主席也強調公債殖利率上升主要是對經濟轉佳的反應，其目前仍未有提高基準利率的打算，不必過於擔心，故在資金動能及基本面支撐下，對台股後市行情看法仍正向；後續投資時可持續留意美國公債走勢，作為觀察全球資金流動及市場氛圍的參考。