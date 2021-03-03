台新投信獎不完！四基金奪第五屆指標基金獎

台新投信秉持追求長期穩定績效的理念，基金優異的表現深獲各大專業機構青睞，為基金獎常勝軍，在2020年第五屆指標台灣年度基金獎持續大放異彩，旗下四基金：台新北美收益資產證券化基金、台新中証消費服務領先指數基金、台新MSCI中國基金及台新SG全球AI機器人精選ETF基金獲得同類型最佳基金大獎，囊括REITs、陸股、陸股ETF、全球股票ETF等基金類型，彰顯台新投信多元化產品的堅強競爭實力。

台新投信總經理葉柱均表示，除了上述獲得指標台灣年度基金的基金外，台新投信旗下亦有多檔台股基金榮獲基金獎項肯定，如台新高股息平衡基金於2014~2019年間獲金鑽獎、理柏台灣基金獎、Smart智富台灣基金獎三大基金獎肯定；台新2000高科技基金於2006~2015年間獲標準普爾台灣基金獎、晨星最佳基金經理獎、理柏台灣基金獎、金鑽獎等多個獎項肯定；台新中國通基金於2014~2018年間獲得金鑽獎及理柏台灣基金獎二大獎項肯定；台新主流基金亦於2014年獲理柏台灣基金獎肯定。

葉柱均指出，台新投信以成為投資人最值得信賴的理財伙伴自許，發揮研究團隊人才互補效應，為投資人創造超額報酬，因此能連年獲得基金獎高度肯定。台新投信投資研究管理團隊致力於建立完善的資產配置機制，為投資人創造最佳的資產回報，不論台股、REITs、陸股、陸股ETF或全球股票ETF等基金皆獲基金大獎肯定，顯示台新投信不論在國內或海外市場皆有紮實的操盤實力，期許台新投信未來能持續為投資人創造更優異的長期績效。