匯價強勢效應 170張保單利率調整

新台幣持續強升，壽險業匯兌成本高漲，多家壽險公司昨（2）日宣布調降新台幣利變保單宣告利率，最多調降0.2個百分點；若加計外幣保單，昨天共有170張利變保單利率調整，變動規模是去年3月以來最大。

富邦人壽昨日宣布大舉調整已停售的80張新台幣利變保單，且利率降幅一調就是0.1個百分點，這是自2019年11月以來，富邦人壽首度調整新台幣宣告利率，距離上次降息，已時隔15個月。

富邦人壽表示，新台幣資產主要投資於海外，因新台幣匯率強勢，避險成本增加，所以調降新台幣商品宣告利率，調降後目前最高利率為2.05%。

中壽3月也調整一張現售新台幣分期商品，宣告利率由2.25%降至2.1%；另三商美邦人壽調降十張新台幣利變年金 ，調幅為0.14到0.2個百分點，幅度都不小。

不過，國泰人壽逆勢而為，調升新台幣保單利率約0.06個百分點，調高後利變年金利率約在0.32%，影響三張停售的利變年金商品；其他現售新台幣利變壽險宣告利率約在1.45%~1.65%左右。國壽表示，因為匯率避險做得比較好，因而可調升新台幣保單宣告利率。

美元保單部分，則因為美元債券市場利率走高，壽險業紛紛調升其宣告利率。繼中壽1月獨家調高美元保單利率後，國壽昨天也跟進微升息，無論現售或停售保單，均調高0.05個百分點，調高後利率落在1.8%~3.2%區間，整體國壽現售主流的美元利變壽險的利率落在2.7%~3.2%。

新光人壽表示，觀察去年底以來美元債券市場利率持續走升，以及公司推動保障型商品的策略，因此調升六張現售美元保障型商品宣告利率，約在0.05~0.1個百分點，調整後宣告利率為2.7%~3.3%。三商美邦人壽亦有二項商品調升0.05個百分點。

在其他幣別部分，國壽調降三張停售澳幣利變保單，宣布告利率降0.1個百分點，調整後澳幣保單利率剩約1.9%~2.65%。國壽昨天總計調整71張利變保單商品的宣布利率。

壽險公司每月1日公告利變保單宣告利率，架上現售或已下架停售的商品都有可能調整。除五家壽險公司之外，南山、台灣、全球、元大與遠雄人壽等則宣布3月利變保單利率維持不變。