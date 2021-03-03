土銀、合庫董總人事 大地震

受遠航掏空案牽連，公股行庫再掀一波高層大地震。土地銀行董事長黃伯川、合庫銀行總經理陳世卿昨（2）日雙雙向財政部請辭獲准，其中土銀董事長職務將由總經理謝娟娟暫代、未來很有機會進一步真除董座，合庫銀總經理職務則由董事長雷仲達暫時兼任，至於合庫銀總經理則可望從副總升任。

據悉，任內表現良好，也深受員工愛戴的黃伯川與陳世卿，因受到遠航案牽連而官司纏身，已向財政部請辭獲准。請辭後，黃伯川將專注處理自己的官司，以捍衛自身清白；陳世卿昨日受訪時說，自己已經66歲，因屆齡申請退休，「年紀到了，可以退休了。」

財政部則表示，土銀董事長黃伯川、合庫銀總經理陳世卿因生涯規劃自行請辭予以尊重，期望能由符合相關專業的人士接任。

黃伯川請辭後，土銀董事長將由總經理謝娟娟暫代，黃伯川於土銀任期已於去年屆滿，黃伯川去年雖捲入遠航一案，但任內表現良好，也深受員工愛戴。

原本財政部與政院仍持續評估黃伯川續任可能，但政院與財部尚未做出是否延任的決定，黃伯川主動向財部提出請辭，財部也已受理。

去（2020）年7月爆發遠航掏空案，台北地檢署除起訴負責人張綱維等人，同時就銀行法背信罪等罪嫌起訴違法放貸給遠航的六名合庫銀相關人員，包括時任董事長廖燦昌（原第一金控董事長）、副總黃伯川、總行授信管理部協理陳世卿及三名基層經辦人員。

其中，被北檢求處從重量刑的廖燦昌，第一時間便主動請辭第一金董事長職位。

公股銀行人士指出，黃伯川及陳世卿在主掌授信業務期間，對遠航貸款案追加高雄、台北市等都會精華區擔保品，爆發遠航案後，合庫銀積極處分台北市、高雄市等不動產，並收回絕大多數貸款，以銀行徵信角度而言已盡到職務應盡之責。