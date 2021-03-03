央行：比特幣 高風險商品

比特幣近期飆漲後重挫，持有者心情大洗三溫暖，市場討論度也大增，中央銀行昨（2）日在臉書示警指出，從比特幣的市場結構來看，其供給量固定，且持有者高度集中，價格易受到人為炒作；強調比特幣不是由特定機構發行，也沒有實體資產保證其價值，屬於高風險的虛擬商品，呼籲國人若欲持有，應謹慎為上。

央行指出，因國際間部分機構法人投入比特幣市場，加上特斯拉執行長馬斯克大力吹捧，比特幣今年1月初從2.9萬美元攀升，一度漲破5.8萬美元，創下新高；近日馬斯克卻表示其價格似乎過高，比特幣隨即拉回至4.5萬美元，重挫22% ，顯見比特幣價格暴漲暴跌特性。

央行表示，比特幣、以太幣等加密貨幣（虛擬貨幣），是一種數位形式的「商品」，而非貨幣，我國已將辦理虛擬通貨平台及交易業務的幣託（BitoEX） 等業者，納入「洗錢防制法」規範。

不過，民眾參與比特幣風氣似有增溫趨勢。「買比特幣就像買彩券一樣，就是想碰碰運氣、賭一把！」一位已有小賺的投資人說，買比特幣很容易，透過幣託可透過轉帳或便利商店加值購買；也可透過幣安 （Binance）或Coinbase等境外交易平台，實名註冊後就可以刷卡買到各種加密貨幣，包括與法幣掛勾的穩定幣，可做多或做空玩法很多。

央行轉述，近期英格蘭銀行總裁Andrew Bailey指出，當前的虛擬通貨尚未經過長時間的考驗；另BIS總經理Augustin Carstens也示警，比特幣體系未來可能會崩解；美國財政部長葉倫亦於日前表示，比特幣通常被用於非法金融活動，且效率極低、耗費大量能源，不認為比特幣能被廣泛交易使用。

許多投資者對加密貨幣的極高波動率已見怪不怪，反而考慮應否趁調整進場。瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，加密貨幣市場門檻低，當前有超過四千隻貨幣在網上掛牌，總市值達到一萬億美元，但交易集中在少數的熱門貨幣，比特幣及以太幣等的成功不代表一切。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，加密貨幣在現實中的應用仍然有待觀察，而且投資者有輸掉全部資金的風險。