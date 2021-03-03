608家董監改選 須採提名制

金管會推動新版公司治理藍圖，四項新制今年上路，包括英文資訊揭露年報、設置公司治理主管6月上路，金管會昨（2）日首度宣布，依照新制，有166家須同步發布中英文重大訊息，未發英文重訊，最高可能會被處以500萬元罰金，尤其今年有董監改選的608家上市櫃公司須改採提名制，股東會前40天要公布候選人名單，金管會特別提醒即早因應。

金管會證期局官員表示，董監事選舉採提名制有利公司治理，不會再出現股東會上突襲提名，出現股東不認識之人，股東也較有時間認識、評估候選人，並利用電子投票行使權利。璩了解，上市公司有逾七成、上櫃公司有逾六成採提名制。今年董監事改選的公司家數有608家之多。

證期局表示，為深化我國公司治理，提升企業永續發展，強化我國資本市場國際競爭力，金管會2018年4月發布新版公司治理藍圖（2018年~2020年），2021年推動相關四項措施。

包括一、英文資訊揭露。實收資本額20億元以上、未達100億元的上市櫃公司，家數371家，證期局副局長郭佳君表示，有166家已提前實施，今年起新增205家公司需提供英文版股東會議事手冊、年報及年度財務報告。

二是發布中英文重大訊息。新制規定實收資本額達100億元以上未達150億元的31家上市櫃公司，或外資及陸資持股比率合計達30%以上上市櫃公司共47家新加入行列，合計166家公司應自2021年起發布中英文版重大訊息。

三是設置公司治理主管。今年包括公開發行綜合證券商、上市櫃期貨商，及實收資本額達20億元以上、未達100億元非屬金融業上市櫃公司，應自今年6月底前起設置公司治理主管，合計達到371家，其中已有237家已經設置。

第四是董監事採候選人提名制。金管會提醒今年董監改選的608家上市櫃公司，宜即早因應，股東常會前40日，就要公告董監事名單 。