機器人操盤買美股ETF 准了
定期定額複委託買美股、美債未來更容易，可以透過機器人理財，依照個人風險屬性，買美股ETF。金管會昨（2）日表示已核准阿爾發投顧及永豐金證券共同申請的「落實普惠金融之機器人理財服務」金融創新實驗案，實驗期間一年，最多限額開放5,700人，每人總計可投資金額為新台幣25萬元。
「落實普惠金融之機器人理財服務」是今年金管會核准的第一宗監理沙盒，上路以來第九案。
美股頻創新高，帶動我國投資人瘋美股，根據金管會證期局統計，我國國人一年複委託在美國市場的總金額高達新台幣2.73兆元，而且2020年較前一年（2019年）成長高達74%，2019年的金額才1.57兆元 。
其實，金融機構對財管及海外複委託門檻較高，海外證券資訊也不容易取得，較不利國內小資族投資美股或美債。
金管會綜規處處長林志憲說，此次金管會核准的創新實驗有三大創新性，一是定期定額買美股ETF，過去券商複委託買美股只能買定期定「股」，此次透過機器人理財可以解決「碎股」的問題，不一定要買股票，也可以買ETF。
第二個創新是身份認證，開放透過手機輸入門號，只要是永豐證券的客戶，就可以上線上雙重認證完成簽約。
三是機器人理財可直接給予投資組合建議並投資，解決非券商人員不得招攬業務的法令限制，擺脫投顧與券商權利義務嚴格區分的限制。
林志憲也說，此次開放機器人理財複委託，只限買美國交易所的指數型商品ETF，包括股票與債券ETF共計六檔，每筆最低投資限額為100美元，實驗期間一年，最高上限5,700人、每人最高累計投資餘額上限為新台幣25萬元（約8,900美元）。
但考量金融監理沙盒實驗曝險金額最高為2億元「天花板」不能改，意味雖然此案實驗開放5,700人，但若每人都買到最高25萬元，可能800人就已達限額。
投資人想要參與這次金融創新實驗，需先開戶成為永豐證券客戶，同時要先開立外幣帳戶才能進行複委託。不收複委託費，不過手續費（投顧券商只收顧問費）收1%，雖然和一些國外機器人理財公司相比，手續費不見得便宜，但已比國內過去複委託每筆就要30美元起跳來得低。
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