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永豐育才 攜成大開產碩專班

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導
永豐銀與成大啟動產學合作新里程，攜手開辦「財務金融」與首創的「金融科技與資訊工程」二大產業碩士專班，圖為永豐銀數位金融處處長黃品睿（左起）、永豐金數位科技處處長張天豪、永豐銀總經理莊銘福、成大校長蘇慧貞、成大電資學院院長許渭州、成大管理學院院長黃宇翔。 永豐銀／提供
永豐銀與成大啟動產學合作新里程，攜手開辦「財務金融」與首創的「金融科技與資訊工程」二大產業碩士專班，圖為永豐銀數位金融處處長黃品睿（左起）、永豐金數位科技處處長張天豪、永豐銀總經理莊銘福、成大校長蘇慧貞、成大電資學院院長許渭州、成大管理學院院長黃宇翔。 永豐銀／提供

永豐銀行與國立成功大學今（2021）年2月25日啟動產學合作新里程，攜手開辦「財務金融」與金融業界首創「金融科技與資訊工程」二大產業碩士專班，共同培育新世代人才。

永豐銀行總經理莊銘福出席產碩專班啟動儀式時表示，永豐自2017年起與成大合作，現已進入第二階段計畫，預計未來三年達成應用人工智慧（AI）提升營運效率、培植數位金融團隊與打造金融生活圈等目標；為促進學用合一，永豐與成大開辦產碩專班，整合產學資源提供就學與就業機會，培育更具競爭力的數位金融人才。

永豐與成大共同開辦的產碩專班將於3月19日啟動首屆招生報名、9月正式入學，名額計「財務金融」專班10名及「金融科技與資訊工程」專班12名；二大系所學生除專業課程外，也將共同參與指定課程培養跨界思維、一起合作創新金融科技專題，並由永豐高階主管授課時下金融科技發展與實務接軌，同時安排寒、暑假至永豐銀行實習或提供論文研究資源等，實習表現優秀者可提前獲得聘用機會，畢業即可就業。

永豐銀行表示，企業為因應高階人才需求，可與學校合作申請並經教育部審查通過後辦理產碩專班 ，與成大合作則可望培育更多具跨域思維的π型人才 ，以因應未來瞬息萬變的金融創新與挑戰。

永豐銀行表示，自2017年與成大展開第一階段產學合作，投入信用評等報告、精準行銷、區塊鏈技術研究等，並於校園中設置永豐成大分行；去年雙方再擴大交流，推動第二階段產學合作，朝新科技、新架構與新業務等三大面向持續執行多項計畫，除持續結合AI與大數據開發應用外，更以培植新世代數位金融人才為目標，期待透過跨領域產碩專班計畫，搭建學界、產業與人才的橋樑。

永豐銀行 成大 金融科技

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