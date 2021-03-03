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女性扛風險…必備三保險

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北報導

婦女節即將來臨，隨著台灣女性經濟獨立的比例越來越高，女性經濟戶長占整體家庭比重已將近三成，家庭經濟不再是男生一肩扛，雙薪家庭已成為常態，但不少職業婦女下班後卻還得上「另一個班」，除了趁婦女節優惠好好犒賞自己一番之外，全球人壽也建議女性族群必備三保障，包括實支實付醫療險、多次給付型癌症險、重大傷病險等，來扛住未來的風險。

行政院性別平等處公布「2021性別圖像」顯示，台灣25歲至29歲女性勞動參與率為92.7%，女性在職場上、家庭中鞠躬盡瘁，也要好好照顧健康，尤其婦科方面疾病不容忽視，比如子宮內膜異位、巧克力囊腫或乳房相關疾病，通常治療過程都是漫漫長路，治療費用也是不可小覷的財務風險，全球人壽建議，及早規劃實支實付型醫療險、多次給付型癌症險及重大傷病險三保障來扛住未來風險。

不論哪個年齡層女性，全球人壽建議「實支實付型醫療險」保額最好規劃高一點，因自費項目與金額日增，若選擇新型手術，需要自行負擔健保不給付醫療費用，實支實付型醫療險可填補住院或手術時的醫療自費支出。

醫療險 重大傷病險 手術

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