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公銀紓困中小企 趨審慎

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐為時久於預期，公股行庫紓困中小企與正常企金業務雙面承壓，今年各行庫將審慎推動相關業務，一方面關注央行延長紓困中小企專案融通專案變化，另方面留意正常營運企業因為疫情拖延過長、全球物流貨運不通暢，可能會造成新年度的營運衝擊。

公股行庫去年來積極配合政策紓困中小企業，今年仍將持續。

不過，央行延長中小企專案融通期限目前為半年，因此公股行庫推動中小企紓困，也將趨於審慎。

公股銀行高層指出，央行轉融通中小企專案，視對象分為A、B、C三方案，優惠利率與額度有別，銀行適用利率則是0.1%，以利銀行在紓困中小企同時能有適當的利差空間以支應各項相關作業成本。

不過，目前雖然紓困案產生的逾放並不多，但是專案期限與紓困融資期限不同步，未來包括成本與授信風險等，都需要謹慎。

另外，金管會為鼓勵國銀配合政策紓困，也舉辦相關競賽以獎勵積極紓困的銀行，公股銀高層表示，今年相關措施是否延續，也還有待確認。

不過，央行相關優惠利率融通專案有可能再調整，政策鼓勵紓困的立場應該也不會改變，因此對中小企紓困業務仍將配合政策承作。

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