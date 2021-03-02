公股金融高層人事擴大調整 三點聚焦

公股金融高層人事，在牽涉遠航掏空案的土銀董事長黃伯川、合庫金（5880）子公司合庫銀總經理陳世卿今天（2日）請辭後，預期整個公股金融圈人事，在6月有三家公股金控、銀行將改選下，有可能一併擴大調整人事布局，屆時公股金融人事是否還是維持現階段以屆齡後延退的在任者為主力？會不會出現內升的黑馬？或者仍延續自國銀龍頭台銀「外銷」「空降」脈絡？將是外界關注焦點。

去年檢方偵辦遠航掏空案，7月底起訴三家公股行庫高層，其中，第一金控（2892）暨一銀前任董事長廖燦昌，在遭起訴當天即請辭，而也在起訴名單之列的黃伯川、陳世卿，原本公股圈盛傳去年第3季立法院開議有可能請辭，結果延至今天請辭，請辭原因財政部則是均以兩人是「基於個人生涯規劃，表達辭意，本部予以尊重」對外說明，未提及遠航掏空案。

盤點公股金融高層人事，除了土銀董座、合庫銀總座請辭出缺外，三家今年改選的公股金控、銀行兆豐金（2886）、第一金（2892）與台企銀（2834），董事長均超過65歲退休標準，其中，兆豐金董事長張兆順、第一金董事長邱月琴均是處延退階段，台企銀董事長黃博怡則是今年內就滿65歲。張兆順當年本就是已經退休被行政院請託才重出江湖救火，今年改選後若不再續任，算是功成身退，其他過65歲退休年齡的公股高層，除了今年改選的第一金、銀與台企銀董座，還有合庫金董事長雷仲達、華南金董事長張雲鵬、輸銀理事主席劉佩真等。

公股金融圈人士表示，由於在任者不少均是過65歲延退，且部分延退不只一次，包括今天請辭的黃伯川、陳世卿也是原本財政部核准延退的，因此公股圈高層若要以65歲為分水嶺，似乎會有青黃不接問題，有可能往上到68歲，以利人事穩定。況且有些公股金融機構之前高層異動，反而是年齡更長者延後取代剛好屆齡65歲者，顯示人事布局恐怕還是要看高層的政治決定。