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小資族有福！定期定額買美ETF　金管會開放實驗1年

新制上路 金管會提醒608家董監改選改提名制即早因應

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
金管會推動新版公司治理藍圖，四項新制今年上路。聯合報系記者戴瑞瑤／攝影
金管會推動新版公司治理藍圖，四項新制今年上路。聯合報系記者戴瑞瑤／攝影

金管會推動新版公司治理藍圖，四項新制今年上路，包括有371家公司需要用英文資訊揭露年報、237家公司需置設公司治理主管，同時有166家需同步發布中英文重大訊息，未發英文重訊，最高甚至可能會被處以500萬元罰金。此外，今年有董監改選議題的608家上市櫃公司需改採提名制，股東會前40天需公布候選人名單，

金管會證期局表示，為深化我國公司治理，提升企業永續發展，強化我國資本市場國際競爭力，金管會2018年4月發布新版公司治理藍圖（2018~2020年），2021年推動相關四項措施。

包括一、英文資訊揭露。實收資本額達20億元以上未達100億元之上市櫃公司，家數高達371家，證期局副局長郭佳君表示，其中有166家已經提前實施，因此今年起新增205家公司需提供英文版之股東會議事手冊、年報及年度財務報告。

二是發布中英文重大訊息。新制規定實收資本額達100億元以上未達150億元的31家上市櫃公司，或外資及陸資持股比率合計達30%以上之上市櫃公司共47家新加入，合計166家公司應自2021年起發布中英文版重大訊息。

三是設置公司治理主管。今年包括119家公開發行綜合證券商、上市櫃期貨商，及118家實收資本額達20億元以上未達100億元非屬金融業之上市櫃公司。應自今年6月底前起設置公司治理主管，合計達到237家。

新制四是董監事採候選人提名制。配合全體上市櫃公司自2018年起股東會採行電子投票，全體上市櫃公司自2021年起董事及監察人選舉應採候選人提名制並載明於章程。金管會提醒今年符合有董監改選議題的608家上市櫃公司，宜即早因應，股東常會前40日，就要公告董監事名單 。

證期局官員表示，董監選舉採提名制有利公司治理，不會再出現股東會上突襲提名出現股東不認識之人，股東也較有時間認識、評估候選人，利用電子投票行使權利。目前上市公司有逾7成、上櫃公司有逾6成採提名制。

股東會 金管會

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