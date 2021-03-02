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又一波異動 土銀董座黃伯川、合庫總座陳世卿請辭獲准

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
合庫總經理陳世卿。 聯合報系資料照片
合庫總經理陳世卿。 聯合報系資料照片

財政部證實，土銀董事長黃伯川及合庫總經理陳世卿上周六以書面方式請辭，財政部予以尊重，今天生效，目前兩職位分別由總經理謝娟娟及董事長雷仲達暫代。

公股銀行人士表示，黃伯川及陳世卿兩人年齡皆超過65歲，今天正好黃伯川68歲生日，陳世卿則已接近67歲。依「財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點」，取消公股行庫董總「派任不得超過六十五歲」的天花板，僅規範在任董總若年齡屆滿65歲，應每年報院或報部延長；除非有特殊原因並報院、報部核准外，逾68歲應立即更換。

黃伯川及陳世卿皆為經驗豐富、基層出身、全心投入工作、具有金融專業，並頗受員工愛戴的董總，但因兩人曾在合庫任職時接觸遠航案，捲入張綱維遠航違法授信案風波，雖官司尚未定案，且不少金融圈人士為兩人叫屈，但兩人年逾65歲又時值立法院即將開議，兩人主動請辭。

據了解，兩人今天都如常到銀行上班。親近人士說「也夠了啦，」他們這幾年勞心勞力又要面對官司，所承擔的壓力非常大。請辭之後，就可以專注在處理自己的官司，捍衛清白。

財政部 遠航 合庫 土銀

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